Despliegan fuerte operativo policial para garantizar el orden en el partido de Colombia en El Campín. Getty Images / Long Visual Press

¿Hay favorito entre Junior y Nacional? El Pulso del Fútbol, 01 de junio de 2026 00:00:00 45:48 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la Selección Colombia y los partidos que tendrá previos al Mundial. César dijo: “Tenemos hoy partido de Selección Colombia. Vi el partido de Jordania, que será nuestro rival, y la verdad es que el nivel es muy bajito”. Sobre el tema Steven agregó: “Ese partido me preocupa muy poquito, solo será para el disfrute. No van a meter el pie y solo será para que la gente viva la fiesta”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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