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01 jun 2026 Actualizado 19:14

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El Pulso del Fútbol, 01 de junio de 2026

El Pulso del Fútbol analiza el partido de despedida de la Selección Colombia ante Costa Rica.

Despliegan fuerte operativo policial para garantizar el orden en el partido de Colombia en El Campín. Getty Images

Despliegan fuerte operativo policial para garantizar el orden en el partido de Colombia en El Campín. Getty Images / Long Visual Press

Despliegan fuerte operativo policial para garantizar el orden en el partido de Colombia en El Campín. Getty Images
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¿Hay favorito entre Junior y Nacional? El Pulso del Fútbol, 01 de junio de 2026

¿Hay favorito entre Junior y Nacional? El Pulso del Fútbol, 01 de junio de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la Selección Colombia y los partidos que tendrá previos al Mundial. César dijo: “Tenemos hoy partido de Selección Colombia. Vi el partido de Jordania, que será nuestro rival, y la verdad es que el nivel es muy bajito”. Sobre el tema Steven agregó: “Ese partido me preocupa muy poquito, solo será para el disfrute. No van a meter el pie y solo será para que la gente viva la fiesta”.

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23/08/2024 - 01:38:13

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