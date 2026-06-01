General (r) del Ejército Mario Montoya rinde versión ante la JEP por falsos positivos

Bogotá

Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, continúa la audiencia del general (r) del Ejército Mario Montoya dentro de la investigación del caso 03 de falsos positivos en su fase nacional.

En esta diligencia, los magistrados de la JEP le preguntarán a Montoya por hechos ocurridos mientras se desempeñó como comandante de la I División del Ejército, del Comando Conjunto Caribe No. 1 y del Ejército Nacional, cargos que ocupó entre finales de 2003 y noviembre de 2008.

El general (r) del Ejército Mario Montoya Uribe fue llamado a reconocer responsabilidad como presunto máximo responsable por la consolidación del patrón macrocriminal que dejó alrededor de 118 asesinatos y desapariciones forzadas en el oriente antioqueño entre 2002 y 2003, mientras se desempeñó como comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional.

Recordemos que, en el año 2024, en el marco del Subcaso Antioquia del Caso 03 de falsos positivos se remitió el proceso de Montoya Uribe a la Unidad de Investigación y Acusación que es la Fiscalía de la JEP, luego de que éste optara por no reconocer responsabilidad tras haber sido imputado como máximo responsable por hechos atribuidos a integrantes de la IV Brigada, mientras él comandó dicha unidad militar.

Aunque en el Sub-caso Antioquia fue remitido a la Fiscalía de la JEP, los magistrados de esta justicia continúan avanzando en las investigaciones de la Fase Nacional del Caso 03 de falsos positivos y del Caso 08 que aborda los crímenes cometidos por la Fuerza Pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado. En ese marco, Mario Montoya sigue rindiendo versión dentro de esos procesos.

Las víctimas acreditadas en la Fase Nacional del Caso 03 de falsos positivos seguirán la diligencia desde salas especiales habilitadas en las ciudades de Cali, Tunja y Bogotá.

Mario Montoya podrá referirse a las 30 versiones voluntarias y declaraciones juradas practicadas durante la investigación del Caso 03 de falsos positivos donde su nombre sale mencionado. Recordemos que el general retirado del Ejército nunca ha reconocido su responsabilidad en este caso por lo que se expone a un juicio que lo podría llevar a pagar hasta 20 años de cárcel si es hallado culpable de estos crímenes de guerra y de lesa humanidad.