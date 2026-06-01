“Proceso transparente, ordenado y fluido”: MOE de la Unión Europea sobre elecciones en Colombia

Esteban González, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Foto: Jenny Angarita - Caracol Radio.

Justicia

Esteban González, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, entregó un primer reporte del acompañamiento a las elecciones presidenciales en Colombia, y aseguró que el proceso democrático se desarrolla en completa calma.

Además, afirmó que los colombianos pueden sentirse orgullosos de la jornada democrática que se está llevando a cabo en el país.

“Dada la importancia de estas elecciones y por la estrecha relación que nos une a los europeos y las europeas con los colombianos y las colombianas, hemos hecho un esfuerzo mayor al que solemos hacer normalmente. Es una de las misiones más numerosas que se han enviado nunca desde la Unión Europea para colaborar en un proceso electoral”, afirmó.

También señaló que las elecciones en Colombia son “un proceso ordenado, tranquilo, transparente y fluido”.