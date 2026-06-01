Mundial 2026: ¿Qué selecciones faltan por confirmar su convocatoria para la Copa del Mundo?

Restan solo 10 días para que el balón ruede en el Estadio Azteca, donde México y Sudáfrica darán el puntapié inicial a la Copa del Mundo 2026. Todo está listo para que el primer Mundial de 48 selecciones comience a disputarse, el que será también el primer certamen que se lleve a cabo en tres países.

A menos de dos semanas, solo faltan por conocerse la nómina definitiva de siete selecciones. En total, 41 países ya dieron a conocer la lista con sus 26 convocados para el certamen.

Entre las selecciones que no han dado a conocer su nómina de convocados, destacan Paraguay, como único sudamericano, y Turquía, como único europeo. A ellos se suman cuatro selecciones asiáticas más y una africana.

De igual manera, Uzbekistán, primer rival de la Selección Colombia en el Grupo K, aún no ha presentado su lista definitiva para el certamen. La selección dirigida por el exjugador Fabio Cannavaro cuenta en este momento con una pre-lista de 30 futbolistas.

En resumen, las selecciones que no han presentado su convocatoria para la Copa del Mundo son: Irán, Paraguay, Ghana, Turquía, Uzbekistán, Qatar y Jordania.

¿Qué selecciones ya presentaron su convocatoria al Mundial?

Todos los grandes candidatos a quedarse con la Copa del Mundo ya presentaron su nómina de convocados. Las selecciones que ya dieron a conocer su convocatoria de 26 jugadores convocados para el Mundial, en orden, son: