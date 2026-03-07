Un nocaut decisivo, el colombiano ‘Blair’ Reyes firma con la UFC

El peleador colombiano Javier “Blair” Reyes logró el objetivo que persigue prácticamente todo atleta de artes marciales mixtas: firmar contrato con la Ultimate Fighting Championship (UFC), la organización más prestigiosa del mundo en este deporte. El acuerdo llegó después de un nocaut determinante que lo puso en el radar internacional y confirmó su lugar entre los competidores de mayor proyección.

En A Vivir Que Son Dos Días, Javier Reyes explicó que este paso representa la recompensa de años de disciplina en un deporte donde pocos logran alcanzar la cima. “La UFC es el sueño de cualquier peleador”, confesó, al destacar que el contrato también abre una puerta simbólica para el crecimiento de las artes marciales mixtas en Colombia.

El camino hasta ese escenario no fue sencillo. Comenzó compitiendo en circuitos pequeños dentro del país, en eventos con limitados recursos y menor visibilidad que los grandes torneos internacionales. Como ocurre con muchos deportistas colombianos, tuvo que alternar su preparación con trabajo para sostener su carrera mientras buscaba oportunidades en el exterior.

Una de las pruebas más duras ocurrió durante una pelea en Estados Unidos, cuando recibió una fuerte golpiza que le dejó el tabique fracturado y varias lesiones en el rostro. Durante meses no pudo alimentarse con normalidad y llegó a plantearse seriamente el retiro. Sin embargo, decidió cumplir el último combate que tenía pactado. Aquella pelea terminó en victoria y se convirtió en el punto de partida de la racha que lo llevó hasta la UFC.

Su pasión por el combate, nació en su infancia. Una de sus primeras inspiraciones fue Goku, protagonista del anime Dragon Ball. De ese personaje adoptó la idea de entrenar constantemente para superar los propios límites, una filosofía que asegura mantiene cada vez que entra al octágono.

El colombiano Blair Reyes apunta por lo más alto, convertirse en el primer campeón mundial del país dentro de la UFC.