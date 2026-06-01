Alcalde Galán hizo llamado para respetar la democracia hasta de los que “tenemos poder”

Alcalde Galán en la ceremonia de apertura a las elecciones presidenciales de 2026. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Bogotá D.C

Luego de que el presidente Gustavo Petro desconociera los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia , en las que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda deben enfrentarse en una segunda vuelta el próximo 21 de junio, el Distrito Capital se pronunció al respecto.

A través de su cuenta de X, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , reiteró su llamado a respetar los resultados electorales y en caso de inquietudes, tramitarlas en las instituciones correspondientes.

“La democracia se protege todos los días, y no solo de los violentos que buscan interferir en ella, sino también de quienes tenemos poder“, aseguró el mandatario.

Asimismo, la gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamento, Rafaela Cortés, rechazó las afirmaciones del presidente de la República que al parecer insiste en que hubo un fraude en las elecciones.

“No presidente, usted no puede desconocer desde ningún punto de vista y sin ninguna evidencia los resultados de este domingo”, señaló Cortés.

La mandataria felicitó a los funcionarios de la Registraduría , a los jurados de votación, así como a los entes de control tanto nacionales como a los organismos internacionales.

”Los gobernadores de Colombia somos garantes del proceso y lo respaldamos, así como sus resultados y por ello hemos convocado una reunión extraordinaria para rechazar de manera formal sus afirmaciones y proteger al país de cara a la segunda vuelta presidencial ”, indicó.