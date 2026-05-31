🔴EN VIVO etapa 21 del Giro de Italia: Roma se prepara para coronar a Vingegaard
La etapa 21 pondrá fin a la edición 2026 de la Corsa Rosa con un recorrido llano en la capital italiana y una última oportunidad para los velocistas.
El Giro de Italia 2026 llega este domingo a su última jornada con una etapa de 131 kilómetros entre las calles de Roma. Tras superar las exigentes jornadas de montaña en los Dolomitas, el pelotón afrontará un recorrido prácticamente llano que servirá como cierre de la primera Gran Vuelta de la temporada.
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La jornada comenzará con el tradicional ambiente de celebración para el líder de la clasificación general. Salvo algún contratiempo inesperado, el danés Jonas Vingegaard se convertirá en el campeón de esta edición, sumando el Giro a un palmarés que ya incluye dos Tour de Francia y una Vuelta a España.
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Después de los primeros kilómetros de homenaje, los corredores ingresarán a un circuito de 9,5 kilómetros al que darán ocho vueltas. El trazado presenta sectores adoquinados, algunas curvas técnicas y una ligera rampa del 5% en los metros finales, escenario ideal para definir al sprint al último ganador de etapa del Giro de Italia 2026.
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𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐞𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐢𝐨