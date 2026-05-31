🔴EN VIVO etapa 21 del Giro de Italia: Roma se prepara para coronar a Vingegaard

CAORLE, ITALY - MAY 31: (L-R) Marlen Reusser of Switzerland and Team Movistar, Elisa Balsamo of Italy and Team Lidl - Trek - Pink Leader Jersey, Isabella Holmgren of Canada and Team Lidl - Trek, Carlotta Cipressi of Italy and Team Human Powered Health, Eleonora Camilla Gasparrini of Italy and UAE Team ADQ, Amanda Spratt of Australia and Team Lidl - Trek, Elisa Longo Borghini of Italy and UAE Team ADQ, Soraya Paladin of Italy and Team CANYON//SRAM zondacrypto, Magdeleine Vallieres of Canada and Team EF Education-Oatly and a general view of the peloton competing during the 37th Giro d'Italia Women 2026, Stage 2 a 156km stage from Roncade to Caorle / #UCIWWT / on May 31, 2026 in Caorle, Italy. (Photo by Luc Claessen/Getty Images) / Luc Claessen

El Giro de Italia 2026 llega este domingo a su última jornada con una etapa de 131 kilómetros entre las calles de Roma. Tras superar las exigentes jornadas de montaña en los Dolomitas, el pelotón afrontará un recorrido prácticamente llano que servirá como cierre de la primera Gran Vuelta de la temporada.

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La jornada comenzará con el tradicional ambiente de celebración para el líder de la clasificación general. Salvo algún contratiempo inesperado, el danés Jonas Vingegaard se convertirá en el campeón de esta edición, sumando el Giro a un palmarés que ya incluye dos Tour de Francia y una Vuelta a España.

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Después de los primeros kilómetros de homenaje, los corredores ingresarán a un circuito de 9,5 kilómetros al que darán ocho vueltas. El trazado presenta sectores adoquinados, algunas curvas técnicas y una ligera rampa del 5% en los metros finales, escenario ideal para definir al sprint al último ganador de etapa del Giro de Italia 2026.

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