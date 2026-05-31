David Alonso tuvo una mala jornada en el Gran Premio de Italia: Así quedó en el campeonato

David Alonso durante su participación en el Gran Premio de Italia. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images) / Mirco Lazzari gp

El colombiano David Alonso no pudo sumar puntos en el Autodromo Internazionale del Mugello, circuito que albergó el Gran Premio de Italia del campeonato mundial de Moto2. Alonso cedió una posición en la clasificación.

Tras partir noveno luego de la Pole de este sábado, Alonso cruzó la línea de meta en el puesto 18, tres posiciones por debajo de la zona de puntuación. El ganador de la jornada fue el español Manuel González, quien defendió su primera posición en la partida y, además, lidera el campeonato.

González terminó por delante, respectivamente, del italiano Celestino Vietti y del también español Daniel Holgado, compañero de David Alonso en el Aspar Team.

¿Cómo quedó la clasificación de Moto2?

Con los resultados en Italia, Manuel González lidera el campeonato mundial de Moto2 con 129.5 puntos. El segundo puesto le pertenece a su compatriota Izan Guevara, con 95 puntos; mientras que el podio lo cierra Celestino Vietti, con 93 unidades.

En cuanto a David Alonso, con los resultados en el Autodromo Internazionale del Mugello, cedió una casilla en el campeonato, pasando de la quinta a la sexta plaza. El piloto colombiano registra 58 puntos, superado por su compañero Daniel Holgado, quien llegó a 65 unidades.

1) Manuel González (España): 129.5 Puntos.

2) Izan Guevara (España): 95

3) Celestino Vietti (Italia): 93

4) Senna Agius (Australia): 78

5) Daniel Holgado (España): 65

6) David Alonso (Colombia): 58

¿Cuándo y dónde será la próxima carrera?

El campeonato de Moto2 estará retornando el próximo fin de semana, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Hungría en el circuito Balaton Park, entre los días 4 y 7 de junio.