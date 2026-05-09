Baja para Colombia en el Giro de Italia: Santiago Buitrago sufrió fuerte caída y se retiró

Dos etapas, dos caídas masivas. El Giro de Italia no le ha dado tregua a los accidentes y está pagando con creces el inicio de la edición 109 en tierras de Bulgaria. El segundo día cobró la baja de cuatro pedalistas, de los cuales tres eran firmes candidatos a integrar, por lo menos, el top 20.

A falta de 23 kilómetros para la meta, uno de los ciclistas perdió el control y trajo consigo un efecto dominó. Entre los más afectados, al menos inicialmente, estaban Jay Vine y Adam Yates, quien terminó con un corte muy cerca de su oreja izquierda, pero este no abandonó la competición, aunque sí llegó a casi 14 minutos del ganador.

Santiago Buitrago, baja para Colombia en el Giro

Baja más que sensible para Colombia en la Corsa Rosa. Buitrago fue uno de los más afectados, pues chocó contra la barrera que separa la carretera y no reanudó su camino. Su equipo, el Bahrain Victorious, informó el abandono de la carrera de su líder.

“Santiago Buitrago se vio forzado a abandonar la carrera tras verse involucrado en una caída. Santi ha sido llevado al hospital más cercano para más exámenes”, precisó en la información preliminar el equipo.

El abandono de Buitrago golpea tanto al país como a su equipo, pues era el líder y estaba llamado a figurar en la general, así como se esperaba que pudiera tener alguna aventura y coronar con triunfo una etapa. De hecho, fue el último colombiano en ganar una fracción en el Giro, cuando conquistó la etapa reina de la edición 2023.

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