Expresidente Uribe reaccionó a 7.837 falsos positivos y arremetió contra Iván Cepeda: “Es mentiroso”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio a la nueva cifra revelada por la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) sobre ejecuciones extrajudiciales, que asciende a 7.837 casos.

Por otro lado, cuestionó al senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien lo señaló públicamente de tener que responder en un juicio por “crímenes contra la humanidad”.

Uribe aseguró: “Iván Cepeda tan serio y tan mentiroso”

Y dijo que la nueva cifra “incluye años en los que no fui presidente”: “Eso es una investigación que comprende los años 1990 al 2016. Ahí hay 18 años de un período que no goberné. Segundo, vamos al gobierno mío. Yo procuré una política de seguridad democrática, de confianza inversionista, una política social que le sirvieron al país, seguramente cometí errores”.

Por otro lado, defendió su gestión en materia de seguridad: “Yo procuré una política de seguridad democrática, de confianza inversionista, una política social que le sirvieron al país. Seguramente cometí errores”.

Incluso, sostuvo que durante su gobierno actuó frente a denuncias dentro de las Fuerzas Armadas: “Una noche llegó el ministro de Defensa y me presentó unos casos donde altos militares podrían haber incurrido en descuidos de vigilancia de procedimientos, que habrían facilitado violaciones de derechos humanos”.

Según dijo, se habría tratado “solamente un caso con probable responsabilidad penal, voto propio, sin que me lo dijeran. Con dolor en el alma, porque quiero a los soldados de Colombia, lo anuncié a las pocas horas que quedaban retirados de las fuerzas armadas”.

También se refirió a otro caso, de un batallón de Ocaña: “se había asesinado en falsos positivos campesinos. Inmediatamente lo denuncié (…) esas personas fueron condenadas”.