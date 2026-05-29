ANT entrega de 283 hectáreas en Aipe impulsando la transición de ganadería a producción campesina

La Agencia Nacional de Tierras —ANT— entregó 283 hectáreas a la asociación campesina Asoagroproductiva en el municipio de Aipe, consolidando un nuevo avance de la Reforma Agraria en el departamento y apostándole a la transformación productiva de uno de los territorios históricamente ligados a economías extractivas y actividades agropecuarias extensivas.

El predio, denominado Mataima, se convierte hoy en un símbolo de transición para el norte del Huila. La tierra dejará de estar destinada principalmente a actividades extensivas de ganadería, desarrolladas durante años a través de distintos lotes, para orientarse hacia la producción agrícola, la conservación ambiental y el fortalecimiento de la economía campesina mediante proyectos agroalimentarios impulsados por las familias beneficiarias.

Por sus características y calidad de suelos, Mataima tiene potencial para el desarrollo de cultivos frutales, arroz y otros productos agrícolas que fortalecerán el abastecimiento alimentario del departamento.

Además de su potencial productivo, Mataima cuenta con vías de acceso estratégicas que facilitarán la movilidad y comercialización de los productos agrícolas una vez la tierra entre en plena producción.

Esto permitirá fortalecer las cadenas de abastecimiento alimentario del departamento y dinamizar la economía regional a través del trabajo campesino y la circulación de productos cultivados en el territorio.

La entrega representa también una oportunidad para Aipe, municipio que durante décadas sostuvo buena parte de su economía en las regalías derivadas de la explotación petrolera.

Aunque esta actividad continúa presente en el territorio, las dinámicas económicas y rurales han comenzado a impulsar nuevamente el regreso del campesinado a la producción agrícola como alternativa de sostenibilidad, arraigo y desarrollo para las comunidades rurales del municipio.

Para las familias beneficiarias, el acceso a la tierra representa la materialización de un proceso organizativo que durante años enfrentó dificultades e incertidumbre. “Estamos muy agradecidos. Esto fue difícil, estuvimos a punto de tirar la toalla, pero decidimos continuar y hoy estamos aquí consolidando este hecho”, expresó Emilio Gutiérrez Mosquera, beneficiario y líder de la asociación campesina Asoagroproductiva.

En Mataima, las familias proyectan desarrollar cultivos y procesos agroalimentarios que aporten al abastecimiento del Huila, al tiempo que impulsan prácticas de conservación ambiental y protección de áreas estratégicas del predio, buscando consolidar un modelo de producción sostenible y de largo plazo.

Por su parte, Lester Fabián Garrido, coordinador de la ANT para el Huila, destacó el impacto social que tendrá esta entrega para las comunidades rurales del municipio. “Estoy seguro de que semana a semana las manos de jornaleras y jornaleros van a trabajar ahora sí en tierra propia, y todo lo que produzcan será para ustedes”, aseguró.