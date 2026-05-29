Personería de Bogotá vigilará las elecciones presidenciales en 8 localidades

El próximo domingo, 31 de mayo, se llevará a cabo una jornada clave para el futuro del país: las elecciones presidenciales. Diferentes sectores y entidades han asegurado que vigilarán el proceso electoral para garantizar que todo transcurra con total tranquilidad.

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En ese sentido, la Personería de Bogotá se sumó a estos anuncios e indicó que realizará vigilancia a las elecciones en 4.687 mesas de votación, distribuidas en 329 puestos ubicados en ocho localidades y en el punto más grande del ejercicio democrático: Corferias.

Con cerca de 600 servidores del Ministerio Público Distrital, se buscará garantizar el derecho al sufragio, la transparencia del proceso en las siguientes localidades: Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Bosa, Barrios Unidos, Teusaquillo, Sumapaz y parte de Rafael Uribe Uribe.

“La Personería, en articulación con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, realizará vigilancia a la labor de las autoridades y apoyará la promoción de la participación informada en el evento democrático”, aseguró la entidad a través de un comunicado.

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En ese sentido, se conoció que habrá presencia simultánea de los organismos de control que hacen parte del Ministerio Público en todas las localidades de la ciudad. Los funcionarios de la Personería estarán desde las 7:00 a.m. verificando que los jurados asistan y que todo esté dispuesto para la jornada.