Millonaria multa de la SIC contra Movistar por no evitar fraudes tras falsa reposición de SIM CARD

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Movistar Colombia con una multa de $263,3 millones. Foto: Getty Images / MIGUEL CANDELA( Thot )

La Superintendencia de Industria y Comercio multó a Movistar con $ 1.358 millones tras recibir cientos de quejas de usuarios que fueron víctimas de fraude, luego de que dejaron de recibir señal en su equipo móvil y al comunicarse con su operador se les informó que se había realizado una reposición de SIM CARD.

“Esto derivó en que, con posterioridad a la reposición fraudulenta de su SIM CARD el usuario perdiera el dominio de su número celular, dando lugar a transacciones en sus cuentas bancarias”, afirmó la SIC.

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Para la SIC, la empresa de telefonía, aunque no ejecutó estos hechos, sí debió tener los protocolos de seguridad para evitarlo.

Por tanto, para la entidad, la empresa se abstuvo de usar herramientas tecnológicas idóneas para la verificación de identidad de las personas en los trámites de reposición de SIM CARD para evitar estos fraudes.

“Adicionalmente, se evidenció que el operador no explicó ni acreditó de manera suficiente ante los usuarios las razones por las cuales negó la ocurrencia de los hechos reportados en las PQR relacionadas con dichas reposiciones, pese a que los usuarios manifestaron haber perdido el control de sus líneas móviles y del acceso asociado a servicios financieros y plataformas digitales vinculadas a sus números celulares”, explicó la entidad.

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Contra esa decisión procede el recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y/o el de apelación ante la Delegada para la Protección del Consumidor.