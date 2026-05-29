El prontuario de alias ‘La Churca’ presunta responsable del atentado con volqueta bomba en Tunja

Tunja

En el marco del Plan de Operaciones Ayacucho Plus, tropas de la Décima Octava Brigada, en una operación interinstitucional desarrollada junto al Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura en cumplimiento de una orden judicial de alias Francisca o La Churca, quien presuntamente haría parte del grupo armado organizado ELN.

La operación se llevó a cabo en el sector de la invasión La Unión, centro poblado del municipio de Saravena, Arauca, mediante labores de inteligencia y seguimiento adelantadas por las autoridades.

De acuerdo con información preliminar, alias Francisca o La Churca tendría más de 12 años de pertenecer a esta estructura armada ilegal y estaría vinculada con los hechos terroristas ocurridos el pasado 8 de noviembre de 2025 contra las instalaciones militares del Batallón Simón Bolívar, en Tunja, Boyacá, donde fueron empleados 24 artefactos explosivos improvisados tipo cilindro bomba, acción que dejó dos personas heridas y ocasionó daños en la infraestructura de la unidad militar.

De acuerdo con labores de inteligencia militar, esta persona al parecer desempeñaba funciones como coordinadora logística dentro de la estructura criminal, siendo la encargada de coordinar movimientos, ubicar lugares fachada y esconder vehículos cargados con artefactos explosivos improvisados para atentar contra la Fuerza Pública.

La capturada delinquía en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, donde presuntamente apoyaba acciones encaminadas al fortalecimiento logístico y operacional de esta organización armada ilegal.

Por su parte el director de la policía, general William Oswaldo Rincón destacó la captura escribiendo en sus redes sociales: ¡Capturada terrorista del ELN, alias La Churca!