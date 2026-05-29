El Consejo de Gobierno ampliado de la alcaldesa (e) de Tunja que incomodó a algunos secretarios

Tunja

Ante la reticencia de los secretarios de despacho de la alcaldía de Tunja de entregarle información sobre cuentas, cumplimiento del Plan de Desarrollo y ejecución de proyectos y programas, la alcaldesa (e), María Paula Jiménez decidió promover un Consejo de Gobierno ampliado en el recinto del Concejo Municipal, pero el presidente del cabildo, Brahiam Quintana no facilitó el préstamo de las instalaciones, por lo que fue necesario realizarlo en el Auditorio CREM.

A la llegada muchos de los secretarios no sabían de qué se trataba la convocatoria e incluso muchos parecían nerviosos y hasta molestos.

La alcaldesa dio la bienvenida a los secretarios, comunidades y concejales que desde las 5 de la tarde y durante más de cuatro horas estuvieron escuchando el balance de las metas de cumplimiento del Plan de Desarrollo.

La jefe de gabinete, Érika Soler Rocha llamó a lista y empezó esta especie de rendición de cuentas de cara a la comunidad.

En varias oportunidades se presentó una clara diferencia entre la alcaldesa, la jefe de gabinete y el secretario del Interior, Yacer David Suárez Acevedo a quien la mandataria tuvo que decirle que terminara su intervención pues se extendía demasiado y era necesario agilizar para que más ciudadanos participaran.

En cambio, con otras funcionarias como la secretaria de Salud, Diana Carolina García Paipa, la gerente de la ESE Santiago de Tunja, Cenaida Pérez Cisneros y la directora de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ahiliz Rojas la comunicación fue fluida.

Este es el balance que hizo la alcaldesa (e) de Tunja, María Paula Jiménez quien confirmó que seguirá haciendo estas reuniones de cara a la ciudadanía advirtió que hay serios retrasos en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.

“Hay metas que se encuentran transcurridos tres años en un cero por ciento de avance, metas que ya no será posible cumplirlas. Nos encontramos también con un margen de improvisación por parte de las secretarías y como fue expuesto en este Consejo de Gobierno ampliado se tomarán las acciones disciplinarias a que haya lugar teniendo en cuenta el no cumplimiento de este proyecto de Acuerdo que fue sancionado con el Plan de Desarrollo, Conectemos a Tunja con el Mundo, tiene serías implicaciones jurídicas y no es justificación alguna el hecho de la nulidad de la elección el exalcalde para cambiar el tema del cumplimiento pues esto es una situación completamente atípica y dentro de un ejercicio responsable de la función y de la gestión pública, se debe trabajar de forma articulada y eficiente por dar cumplimiento a metas que fueron coordinadas por el mismo equipo que estaba aquí hoy sentado exponiendo su atraso”.

La mandataria respondió a críticas de la comunidad que aseguran que muchas de las cifras presentadas por las secretarías no coinciden con la realidad, además anunció que las inquietudes ciudadanas serán tratadas como derechos de petición y podrían derivar en investigaciones.

“Todas estas inquietudes de la ciudadanía van a entrar como derechos de petición verbales que van a ser resueltos dentro de los términos de la Ley 1755 de 2015 para poder contrastar la información y dar una respuesta que sea muy íntegra y transparente a la ciudadanía y también para identificar aquellas conductas que presuntamente se constituyen en faltas disciplinarias, fiscales, penales y poder oficiar a los entes de control respectivos en caso de hallar alguna irregularidad”.

Durante el Consejo de Gobierno ampliado salieron a relucir cuestionamientos al contrato que se le entregó a la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías SAS.

“Se trata de los recursos de la ciudadanía, de un desembolso de un dinero significativo. Estamos hablando de más de $14.000 millones. Es necesario y perentorio que sepamos dónde está ese dinero y no podemos seguir enfrascados en términos burocráticos y entonces en el término que me da la ley para responder, porque si los secretarios ya cuentan con la información en este momento, no hay excusa alguna para tomarse más tiempo, teniendo en cuenta que solo estamos hablando de una simple certificación que nos digan; entidad financiera, saldos y rendimientos que han tenido a la fecha no tiene ciencia. Ya hay unas alertas en seguridad y unas irregularidades que se han identificado por parte de la Secretaría de Infraestructura, me han radicado formalmente la solicitud de declarar el incumplimiento contractual con las evidencias que están siendo analizadas. Teniendo en cuenta que, bajo argumentos técnicos y jurídicos aquí mismo por los supervisores, fue expresado que realmente no es posible el cumplimiento en tan corto tiempo, teniendo en cuenta que hay unos frentes de obra que ni siquiera han sido iniciados a la fecha. También reitero nuevamente una disculpa a la ciudadanía, porque creo que han jugado mucho con las expectativas y con el tema de la información y por eso es que desde mi rol como alcaldesa estoy ejerciendo este intento de poner en orden la información, ser claros con la información con la que no contamos como se los he hecho saber para poder tomar las acciones a las que haya lugar teniendo que ya hay un requerimiento formal por parte de una de las supervisiones que nos solicita con un sustento técnico”.

La alcaldesa (e) dijo que seguirá liderando estos Consejos de Gobierno ampliados pues de lo que se trata es de preparar el empalme con el alcalde que elegirán los ciudadanos el próximo 26 de julio.

“Los funcionarios públicos nos debemos a la ciudadanía y vamos a intentar fortalecer y seguir dando continuidad a estos espacios porque son muy importantes y porque les permiten conocer de primera mano esta información que, aunque es pública, a veces se maneja de una manera muy burocrática. Acá podemos obtener respuestas completas en tiempo real y las que no, queda la trazabilidad porque tenemos los mecanismos legales para ingresar estas peticiones de manera verbal y evitar todos estos trámites burocráticos y un poco también en este ejercicio de ser muy transparentes, íntegros y de dar un mensaje a la ciudanía de que la alcaldía municipal está para ellos y para la defensa de sus derechos y que este es un despacho de puertas realmente abiertas, teniendo en cuenta que esta es una información pública. Esto no se trata de ningún hostigamiento, ninguna represalia personal, sino simplemente de hacer un trabajo muy técnico y riguroso respecto al estado en la que estamos encontrando la ciudad, porque esta es la antesala del empalme que va a tener la persona que va a recibir la ciudad”.