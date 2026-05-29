Avanza la nueva Torre de Urgencias del Hospital Universitario San Rafael de Tunja

Tunja

La visita del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo al Hospital Universitario San Rafael de Tunja dejó importantes anuncios para el fortalecimiento de la infraestructura del centro de salud. Así lo confirmó el gerente de la institución, Germán Francisco Pertuz González, quien destacó los avances de la nueva Torre de Urgencias y la asignación de recursos para nuevos proyectos estratégicos.

Según explicó el directivo, las obras de la Torre de Urgencias presentan un avance significativo. Los dos primeros pisos registran una ejecución del 92 %, mientras que el tercer nivel alcanza el 50,2 %.

“Muy seguramente se va a entregar antes de 120 días. Antes de que termine el año ya va a estar entregado ese proyecto”, señaló Pertúz.

Durante el recorrido, el ministro y su equipo técnico verificaron el proyecto de dotación de la nueva infraestructura, una iniciativa que fue radicada ante el Ministerio de Salud hace varios meses y que actualmente se encuentra en proceso de ajustes.

El gerente del hospital manifestó que existe expectativa por la financiación de los equipos y tecnología que requerirá la nueva central de urgencias, cuya inversión se estima en aproximadamente 8.600 millones de pesos.

“Esperamos una gran noticia para Boyacá, que va a financiar la dotación de esa Torre de Urgencias para que por fin Boyacá, el Hospital Universitario San Rafael y Tunja tengan una verdadera central de urgencias digna, respetuosa y decente para todos aquellos que necesitan servicios de urgencias”, afirmó.

Torre de alta complejidad recibirá inversión histórica

Uno de los anuncios más relevantes realizados durante la visita ministerial tiene que ver con la futura construcción de una torre de alta complejidad para el hospital.

De acuerdo con Pertuz, el Gobierno Nacional ya garantizó recursos por 114.000 millones de pesos mediante vigencias futuras a cinco años, convirtiéndose en la inversión más alta destinada a un proyecto de infraestructura hospitalaria en la historia del departamento.

“El recurso ya fue adjudicado según el documento CONPES y ya recibimos la instrucción para adelantar todo el proceso correspondiente”, explicó.

El Hospital Universitario San Rafael adelanta actualmente los trámites necesarios para abrir la licitación pública en las próximas semanas, siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud.

La expectativa de la institución es que el proceso contractual quede adjudicado en un plazo de entre 90 y 120 días, permitiendo el inicio de las obras.

“Ojalá Boyacá y Tunja puedan ver la verdadera infraestructura hospitalaria que se merece un departamento como este”, expresó el gerente.

La Unidad Materno Infantil sería inaugurada a finales de julio o inicios de agosto

La clínica Materno Infantil María Josefa Canelones de Tunja sería inaugurada a finales de julio o inicios de agosto de 2026 / Foto: Caracol Radio. Ampliar La clínica Materno Infantil María Josefa Canelones de Tunja sería inaugurada a finales de julio o inicios de agosto de 2026 / Foto: Caracol Radio. Cerrar

Por otro lado, Germán Pertuz recordó que la adquisición de la infraestructura se concretó en 2019 mediante una negociación con Saludcoop por cerca de 25.000 millones de pesos.

Según explicó, actualmente solo el lote de aproximadamente 5.000 metros cuadrados donde se encuentra ubicada la clínica tendría un valor cercano a los 30.000 millones de pesos.

Además, destacó que durante los años de pandemia la institución facturó cerca de 36.000 millones de pesos y desempeñó un papel fundamental en la atención de pacientes afectados por el COVID-19.

A ello se suman inversiones posteriores en reforzamiento estructural, remodelaciones, ampliaciones y adecuaciones por alrededor de 37.000 millones de pesos, además de otros 26.000 millones destinados a dotación.

“Uniendo todo no llegamos ni siquiera a 87.000 millones de pesos incluyendo el lote. Construir hoy una infraestructura de estas características, con un terreno en estas condiciones, costaría por lo menos 150.000 millones de pesos”, concluyó Pertuz.

La inauguración de la clínica Materno Infantil se estaría realizando a finales de julio o comienzos de agosto, en la que se espera esté el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.