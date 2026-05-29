Fiscalía desplegará 81 fiscales y personal judicial en Boyacá para vigilar las elecciones

Tunja

La Fiscalía General de la Nación, Seccional Boyacá, confirmó que ya tiene listo un amplio dispositivo institucional para garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones del próximo 31 de mayo en el departamento y atender de manera inmediata cualquier conducta que pueda constituir un delito electoral.

El director seccional de Fiscalías en Boyacá, Juan Carlos Cabana Fonseca, informó que la entidad contará con 58 fiscales permanentes distribuidos en los 121 municipios del departamento, quienes estarán acompañados por otros 23 fiscales de apoyo para cubrir las incidencias que puedan presentarse durante la jornada electoral.

“Tenemos ya un dispositivo especial para cubrir todas las situaciones que se presenten respecto a nuestra misionalidad, que es estar pendientes de la comisión de conductas punibles relacionadas con la jornada electoral”, señaló el funcionario.

Además, la Fiscalía dispondrá de una sala especial de recepción de denuncias integrada por 10 funcionarios y tres personas de apoyo, encargados de atender los reportes ciudadanos que se registren durante las votaciones.

Cabana Fonseca explicó que los ciudadanos podrán presentar denuncias en todas las sedes donde opera la Fiscalía en Boyacá. Asimismo, habrá presencia de investigadores y personal de la Policía Nacional para recibir información sobre posibles irregularidades.

Uno de los componentes más importantes del plan será el despliegue de Policía Judicial en los puestos de votación del departamento. En la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Tunja, que comprende 15 municipios, se cubrirán 50 puestos de votación con funcionarios judiciales.

Por su parte, en el resto del territorio departamental, bajo la jurisdicción de la Policía de Boyacá, se ejercerá vigilancia en 2.066 puestos de votación, de los cuales 2.004 son urbanos y 62 rurales. Para esta labor estarán disponibles 73 integrantes de la Policía Judicial de la Sijín.

El director seccional destacó que, hasta el momento, la Fiscalía no ha recibido denuncias relacionadas con posibles delitos electorales previos a los comicios.

“Hasta hoy no se ha presentado ninguna denuncia respecto a la jornada electoral”, aseguró.

No obstante, reiteró que cualquier ciudadano que tenga conocimiento de un hecho presuntamente delictivo podrá acercarse a los funcionarios de Policía Judicial presentes en los puestos de votación o acudir a las sedes de la Fiscalía para interponer la respectiva denuncia.

Según explicó, una vez recibida la información, esta será trasladada de manera inmediata al fiscal competente, quien determinará si los hechos denunciados constituyen una conducta tipificada en el Código Penal y si procede la apertura de una investigación.

La entidad también designó un fiscal de enlace para coordinar las acciones con la Registraduría Nacional, la Procuraduría General de la Nación y los organismos de Policía Judicial durante el desarrollo de las elecciones.

Esta responsabilidad recaerá en el fiscal Alejandro Becerra, quien mantendrá comunicación permanente con las autoridades encargadas de la vigilancia y control del proceso electoral para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad.