En estos puestos y mesas de votación podrá votar el domingo en los principales municipios de Boyacá
Tunja es donde más personas podrán votar
Tunja
Las autoridades confirmaron que todo está listo para la primera vuelta presidencial de este 31 de mayo en Boyacá donde podrán participar 1.039.923 ciudadanos.
Tunja: potencial electoral de 142.355
76.762 mujeres y 65.593 hombres
424 mesas de votación en 26 puestos
La Universidad Juan de Castellanos es el puesto de votación donde más ciudadanos podrán votar.
Sogamoso: 101.453
54.071 mujeres y 47.382 hombres
286 mesas y 18 puestos
En la Institución Educativa Magdalena se han ubicado 33 mesas de votación.
Duitama: 97.592 personas que pueden votar
51.912 mujeres y 45.680 hombres
283 mesas y 22 puestos
El colegio Guillermo León Valencia es el puesto de votación donde más mesas se han ubicado.
Chiquinquirá: 44.207 ciudadanos habilitados para votar
23.432 mujeres y 20.775 hombres
132 mesas y 12 puestos de votación
El mayor puesto de votación es la sede de la Universidad Santo Tomás.
Puerto Boyacá: 39.982
20.314 hombres y 19.510 mujeres
119 mesas de votación en 14 puestos
En el colegio José Antonio Galán la organización electoral ha habilitado 26 mesas de votación
Paipa: 30.726
15.912 mujeres y 14.814 hombres
90 mesas de votación y 7 puestos
En la Institución Educativa Tomás Vásquez Rodríguez se han ubicado 26 mesas para que la gente salga a participar.
Narda Guarín
Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...