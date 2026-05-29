En estos puestos y mesas de votación podrá votar el domingo en los principales municipios de Boyacá

1.039.923 ciudadanos están habilitados en Boyacá para votar este domingo 31 de mayo.

Tunja

Las autoridades confirmaron que todo está listo para la primera vuelta presidencial de este 31 de mayo en Boyacá donde podrán participar 1.039.923 ciudadanos.

Tunja: potencial electoral de 142.355

76.762 mujeres y 65.593 hombres

424 mesas de votación en 26 puestos

La Universidad Juan de Castellanos es el puesto de votación donde más ciudadanos podrán votar.

Sogamoso: 101.453

54.071 mujeres y 47.382 hombres

286 mesas y 18 puestos

En la Institución Educativa Magdalena se han ubicado 33 mesas de votación.

Duitama: 97.592 personas que pueden votar

51.912 mujeres y 45.680 hombres

283 mesas y 22 puestos

El colegio Guillermo León Valencia es el puesto de votación donde más mesas se han ubicado.

Chiquinquirá: 44.207 ciudadanos habilitados para votar

23.432 mujeres y 20.775 hombres

132 mesas y 12 puestos de votación

El mayor puesto de votación es la sede de la Universidad Santo Tomás.

Puerto Boyacá: 39.982

20.314 hombres y 19.510 mujeres

119 mesas de votación en 14 puestos

En el colegio José Antonio Galán la organización electoral ha habilitado 26 mesas de votación

Paipa: 30.726

15.912 mujeres y 14.814 hombres

90 mesas de votación y 7 puestos

En la Institución Educativa Tomás Vásquez Rodríguez se han ubicado 26 mesas para que la gente salga a participar.