Durante mayo podrá ver la luna azul un fenómeno que volverá hasta 2028: cómo verla y recomendaciones. Superluna azul, image furnished by NASA / Chayanan

Durante este mes de mayo se presentarán dos fenómenos importantes en el cielo: la luna de flores y la luna azul. Le contamos los detalles de estos fenómenos astronómicos.

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Este mes contará con dos lunas llenas, un suceso poco común que ocurre solo cada pocos años debido al ciclo lunar, que dura aproximadamente 29.5 días. Cuando el ciclo lunar no se sincroniza perfectamente con el mes, ocasionalmente se producen dos lunas llenas en un mismo mes.

¿Por qué se llama la Luna Azul?

La Luna azul no hace referencia a un cambio de color. El término surge del inglés antiguo “belewe”, vinculado a la alteración de calendarios basados en ciclos de luna llena. Este fenómeno ocurre cuando hay dos lunas llenas en un mismo mes calendario.

Solo en condiciones específicas, como presencia de partículas en la atmósfera, la luna puede cambiar de tonalidad.

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¿Cuándo es la Luna Azul en mayo?

La Luna Azul iluminará el cielo el domingo 31 de mayo, alcanzando su máximo brillo a las 3:45 a.m. (hora Colombia). Para una mejor observación, mire al cielo durante la noche del 30 de mayo y la madrugada del 31. Si bien la luna no tendrá un tono azulado, como su nombre lo indica, se verá diferente en el cielo, con un toque mágico lunar.

Una luna llena en su apogeo crea una “microluna”, lo opuesto a una superluna. Esta microluna azul se verá más pequeña y tenue de lo habitual en el cielo nocturno. Según EarthSky, una microluna llena se ve entre un 12 y un 14% más pequeña que una superluna llena y aproximadamente un 7% más pequeña que una luna llena promedio.

La NASA destaca que este tipo de fenómenos ayudan a conectar a las personas con la observación del cielo y sus ciclos naturales, recordando que siempre hay algo nuevo sobre nuestras cabezas.

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Recomendaciones para ver la Luna Azul:

Buscar lugares alejados de luces artificiales.

Verificar condiciones climáticas antes del evento.

Observar cerca del horizonte al inicio de la noche.

Evitar obstáculos como edificios o montañas.

Cabe recordar que la próxima luna azul será hasta el año 2028 cuando se vuelva a repetir el fenómeno astronómico.

Calendario de las próximas lunas llenas:

26 de junio: luna de fresa

29 de julio: luna de ciervo

28 de agosto: luna de esturión

26 de septiembre: luna de maíz

26 de octubre: luna de cazador

24 de noviembre: luna de castor

23 de diciembre: luna fría

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