Cardiólogo revela cuál es la posición al dormir que más afecta la salud del corazón y cómo evitarla. Getty Images

Es bien sabido que una de las recomendaciones generales más frecuentes entre profesionales de la salud de diferentes áreas es mantener ciclos de sueño saludables. El sueño tiene un comprobado efecto reparador que impacta, desde su calidad o deficiencia, en la salud física y mental.

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Ahora bien, más allá de la función revitalizadora del sueño para los órganos y procesos del cuerpo, la ciencia médica sigue avanzando en su análisis, fijándose ahora en las consecuencias que podría tener la posición en la que duermen las personas.

Así las cosas, aunque las investigaciones continúan, nuevos estudios indican que la posición al dormir podría alterar la salud del corazón, como señala el cardiólogo intervencionista Cheng-Han Chen, director médico del Programa de Cardiopatías Estructurales del MemorialCare Saddleback Medical Center.

¿Cómo impacta la posición al dormir la salud del corazón?

De acuerdo con el Dr. Cheng-Han Chen, la posición anatómica del corazón en el cuerpo humano es un punto fundamental a tener en cuenta a la hora de evaluar el impacto de la posición al dormir.

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El especialista señala que, aunque el corazón se encuentra en el medio del pecho, realmente está posicionado un poco más hacia la izquierda. Esto implica que dormir recostado sobre el lado izquierdo podría estar colocando “ligeramente mayor presión en las cavidades cardiacas”.

Según el cardiólogo, esto es evidente en el hecho de que las personas con insuficiencia cardíaca congestiva se sienten mejor cuando duermen del lado derecho. El doctor Chen destaca que dormir en la izquierda hace un poco más difícil el bombeo de sangre para el corazón, generando incomodidad, como reseña Parade.

¿Qué otras posiciones al dormir afectan al corazón?

La doctora Catherine Weinberg, cardióloga en el hospital Lennox Hill de Northwell Health en Nueva York, también citada por el medio, sostiene que, aunque las investigaciones siguen, incluso pequeños cambios de posición al dormir podrían impactar la salud cardiaca.

“Dormir de uno u otro lado puede alterar el flujo sanguíneo y las fuerzas mecánicas que actúan sobre el corazón y, para las personas con afecciones cardíacas, incluso los cambios más pequeños podrían ser importantes”, explicó.

En ese sentido, aunque se trata de una causa indirecta, la doctora Weinberg llamó la atención a las personas que duermen boca arriba, sobre la espalda, especialmente para quienes sufren de apnea obstructiva de sueño (AOS).

La AOS es considerada un factor de riesgo para los pacientes cardiovasculares y, según la Asociación Americana del Corazón, está ligada a mayores riesgos de hipertensión, falla cardíaca y enfermedades coronarias.

¿Cómo mejorar la calidad del sueño?

De acuerdo con los expertos, las prácticas más recomendadas para mejorar la calidad del sueño incluyen ajustar la jornada a al menos siete horas, cuidando factores como la oscuridad adecuada y una temperatura agradable.

Además, según la doctora Weinberg, conviene prestar especial atención a cualquier episodio percibido que altere la rutina al dormir, como ronquidos, sensación de cansancio al levantarse, así como dolor de cabeza en las mañanas o insomnio, los cuales deben ser reportados durante las revisiones médicas.