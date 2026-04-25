¿Cómo reparar el cabello después del daño de vacaciones? Ringana explica

Tras una jornada de vacaciones, normalmente se goza de descanso, sol, playa o piscina, pero hay algo que muchas personas notan al momento de volver a la cotidianidad: es que su cabello ya no es el mismo, ya que puede sufrir algún daño, bien sea que perdió su brillo, quedó seco o se volvió difícil de manejar.

Lo anterior puede deberse a una exposición prolongada al sol, cloro y la sal de mar, que no solo afecta a la fibra capilar, sino también al microbioma del cuero cabelludo, debilitando la estructura del cabello desde la raíz.

Por esto, la empresa de cosméticos naturales y complementos nutricionales, Ringana, ha compartido un plan para reparar el cabello y restaurar el equilibrio natural del mismo.

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Según la entidad, el agua de arroz fermentada es un ingrediente que, según algunos estudios recientes publicados en la Revista Internacional de Ciencia y Tecnología, ha demostrado que este activo es rico en antioxidantes, aminoácidos y compuestos que son beneficiosos para el fortalecimiento capilar.

Dicho elemento también tiene la capacidad de mejorar la elasticidad del cabello, así como el favorecimiento de la salud del cuero cabelludo. Además, cuenta con un probiótico que ayuda a la restauración tras una exposición a factores agresivos.

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Paso a paso para reparar el daño en la fibra capilar

Aquí le dejamos el paso a paso detallado que compartió la marca Rihanna para tratar el daño al cabello tras una exposición considerable a factores como el sol, cloro o la sal de mar, empleando el agua de rosas.

Paso 1

La entidad menciona que lo primero que se debe hacer es realizar una limpieza con el fin de eliminar los residuos acumulados de cloro, sal o de productos de ‘styling’ que alteren el equilibrio del cuero cabelludo.

Se recomienda emplear para dicho aseo un detox capilar suave que permita limpiar en profundidad sin acabar con la hidratación natural.

“Fórmulas con tensioactivos de origen vegetal, presentes en propuestas como el ‘FRESH hair treatment’, logran ese balance: purifican mientras cuidan, y gracias a ingredientes activos como el agua de arroz fermentada, también empiezan a fortalecer el cabello desde el interior”, señaló la entidad.

Imagen de referencia, foto Gettyimages. / Olga Rolenko Ampliar Imagen de referencia, foto Gettyimages. / Olga Rolenko Cerrar

Paso 2

Una vez que el cabello esté limpio, ya podrá recibir una nutrición en forma; aquí es donde la nutrición intensiva se vuelve un factor fundamental para recuperar elasticidad, suciedad y brillo.

En este punto, los tratamientos multifuncionales que cuenten con activos naturales y antioxidantes son fundamentales para la reconstrucción de la fibra capilar y la reducción del quiebre.

Algunas propuestas del mercado, como las de Ringana, cuentan con este tipo de ingredientes adaptables a cualquier tipo de rutinas.

Paso 3

Recuperar el cabello tras la exposición al sol y al calor es importante, pero mantener el equilibrio del cuero cabelludo es el verdadero reto. Ingredientes calmantes e hidratantes, como el agua de rosas, ayudan a reducir la irritación y conservar su balance natural.

En este proceso, productos con limpiadores suaves y activos reparadores, como ‘FRESH Repair Shampoo’, contribuyen a limpiar el cabello y acompañar su recuperación sin alterar su equilibrio, preparándolo para futuras exposiciones.

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“No se trata de usar más productos, sino de usar los adecuados. Ingredientes naturales bien formulados pueden reparar el daño acumulado y prevenir futuras afectaciones”, mencionó Ximena Rodríguez, experta en belleza de RINGANA.

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