Autoridades advierten invasión de predio en zona rural de Ocaña, Norte de Santander

Norte de Santander.

La situación de orden público y ocupación de predios rurales genera preocupación en el municipio de Ocaña, donde autoridades locales reportan la invasión de un terreno privado en el corregimiento de Aguaclara, presuntamente ocupado por familias desplazadas provenientes de municipios del Catatumbo.

El secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Guerrero, explicó en entrevista con Caracol Radio que la administración municipal tuvo conocimiento del caso desde el pasado 6 de mayo, cuando propietarios de un predio de más de 100 hectáreas alertaron sobre la ocupación del terreno.

“Desde el 6 de mayo la administración municipal tuvo conocimiento por los propietarios del predio de una invasión de unas familias. Se activó la ruta, se hizo puesto de mando unificado, se dialogó con las personas y se les solicitó respetuosamente desalojar el predio”, indicó.

Según el funcionario, en una primera intervención realizada con apoyo de la Policía Nacional y el Ministerio Público, se logró el retiro de las personas que se encontraban en el lugar. Sin embargo, horas después del procedimiento, las familias habrían regresado al terreno, lo que ha derivado en una ocupación que actualmente rondaría las 150 familias.

“Se hizo el primer levantamiento, se entregó el predio a los propietarios, pero desafortunadamente a la una o dos horas regresaron y en este momento estamos hablando de alrededor de 150 familias”, señaló Guerrero.

El secretario añadió que los propietarios del terreno ya interpusieron denuncias y que existe una querella en la Inspección de Policía, mientras se adelanta la preparación de un segundo procedimiento de desalojo, el cual no ha podido ejecutarse por razones de orden público.

De acuerdo con la administración municipal, se han realizado al menos seis puestos de mando unificado y varias mesas de diálogo con las comunidades, en las que algunas familias han manifestado dificultades económicas y falta de apoyo institucional tras su condición de desplazamiento.

“Ellos están solicitando unas actuaciones que sobrepasan las competencias del municipio, como presencia del Gobierno Nacional. Sin embargo, ya se les ha dado respuesta dentro del marco de nuestras funciones”, afirmó el funcionario.

Uno de los puntos de mayor preocupación, según la Alcaldía, es la presunta venta ilegal de lotes dentro del predio ocupado.

“Se ha identificado que personas están vendiendo lotes y llamando a más gente para ocupar de forma ilegal el terreno. Ya hay denuncias interpuestas por los propietarios”, advirtió Guerrero.

Frente a la población presente en el lugar, el secretario aclaró que muchas de estas familias ya habían sido caracterizadas previamente como desplazadas y actualmente residirían en el casco urbano de Ocaña y otros sectores del municipio.

Finalmente, las autoridades locales señalaron que están a la espera del acompañamiento de la Policía Nacional para adelantar un nuevo procedimiento de recuperación del predio, al tiempo que se mantienen los espacios de diálogo con las comunidades para evitar mayores afectaciones humanitarias y de orden público.