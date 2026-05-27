Capturan en Norte de Santander a presunto integrante del Tren de Aragua. / Foto: Policía.

Norte de Santander.

La Policía Metropolitana de Cúcuta capturó en el municipio de Villa del Rosario a Carlos Daniel Vilera Rondón, conocido con el alias de ‘Caraota’, señalado presuntamente de integrar estructuras delincuenciales vinculadas al Tren de Aragua y La Family, grupos que delinquen en la zona de frontera.

El procedimiento fue adelantado por unidades de la Sijín y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Mecuc, mediante una diligencia de allanamiento y registro realizada en el barrio Gramalote, donde las autoridades hicieron efectiva una orden judicial en contra del señalado por el delito de hurto calificado y agravado.

Durante el operativo, los uniformados incautaron cuatro equipos móviles, 21 gramos de marihuana y un proveedor para pistola calibre 9 milímetros.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Caraota’ estaría relacionado con recientes hechos de homicidio ocurridos en Villa del Rosario y, además, presuntamente realizaba actividades criminales al servicio de las estructuras delincuenciales Tren de Aragua y La Family, bajo órdenes de alias ‘Boyaco’.

Las autoridades también establecieron que el capturado registra anotaciones judiciales por falsedad personal en 2025, hurto en 2024 y 2025, así como tráfico de estupefacientes en 2023.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Libardo Fabio Ojeda Eraso, aseguró que las operaciones continúan enfocadas en afectar las estructuras criminales que alteran la seguridad en el área metropolitana.

Carlos Daniel Vilera Rondón fue dejado a disposición de la autoridad competente y, posteriormente, un juez con función de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.