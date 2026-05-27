Paro indefinido en colegio de Labateca, Norte de Santander, por falta de rector y docentes. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

La comunidad educativa de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Angustias, en el municipio de Labateca, inició un paro indefinido ante la falta de rector y de varios docentes, situación que, según los padres de familia, ya completa más de tres meses y medio sin solución por parte de las autoridades educativas departamentales.

La denuncia fue hecha por César Capacho, miembro del Consejo Directivo de la institución y del Consejo de Padres de Familia, quien explicó en entrevista con Caracol Radio la magnitud de la problemática que enfrenta el plantel.

“Tenemos más de tres meses y medio sin rector, sin una persona encargada quien dirija la institución. Fuera de eso tenemos la falta de algunos docentes de español. Hay un profesor de sociales que llegó hace dos meses y medio, pero no se le ha podido dar carga académica por la ausencia de rectoría”, señaló.

Capacho agregó que la situación se ha agravado por la falta de continuidad en otras áreas académicas.

“Hay una profesora de inglés incapacitada, entonces no se le han podido dar clases a los estudiantes. Y el día viernes llegó el traslado de la docente de transición sin previo aviso y se la llevaron, quedando los niños sin profesora”, indicó.

De acuerdo con la comunidad educativa, la falta de personal docente y directivo ha generado interrupciones constantes en el proceso académico, afectando principalmente a los estudiantes de primaria, quienes han visto limitadas varias asignaturas clave para su formación.

El vocero del Consejo Directivo aseguró además que la comunidad ha elevado solicitudes formales a las autoridades competentes sin obtener respuesta.

“No hemos recibido ninguna información ni respuesta de la Secretaría de Educación. Hemos pasado cartas del consejo directivo y de padres de familia y no nos han respondido”, afirmó.

Ante la ausencia de soluciones, los padres de familia decidieron adoptar la medida de hecho. “Por eso hoy tomamos la decisión de hacer un paro indefinido para que nos den la pronta respuesta”, puntualizó Capacho.

Según la comunidad, alrededor de 365 estudiantes se encuentran afectados por la situación, lo que ha generado preocupación por el impacto en el calendario académico y el atraso en los procesos de aprendizaje.

Los padres también señalaron que han buscado acompañamiento en instancias municipales como la Alcaldía, la Personería y la Comisaría de Familia, aunque hasta el momento no se ha logrado una solución definitiva.

Finalmente, la comunidad educativa reiteró el llamado al Gobierno departamental y a la Secretaría de Educación de Norte de Santander para que se designe de manera urgente un rector encargado y se garantice la asignación de docentes, con el fin de normalizar las clases en la institución.