Ataques sicariales deja tres personas muertas y tres heridas en Cúcuta

Aumentan los ataques de sicarios en Cúcuta / Crédito: Mongkol Nitirojsakul / Foto Getty Images.

Cúcuta

Nuevamente la violencia representada en sicarios se paseó por varios sectores de la ciudad que cobró la vida de tres hombres y dejó tres mujeres heridas en hechos que mantienen encendidas las alarmas en esta ciudad.

El primer hecho violento se registró en el barrio Cuberos Niño cuando dos mujeres se dirigían a una residencia del sector y fueron atacadas por sicarios que luego del hecho huyeron del lugar.

Las víctimas una colombiana y otra de nacionalidad extranjera fueron trasladadas a un centro asistencial donde se recuperan de las heridas con arma de fuego.

En el mismo sector, hombres armados dispararon contra un grupo de personas que se encontraban reunidas, dejando como saldo dos hombres asesinados y otro herido.

Luego el centro de Cúcuta fue el epicentro de otro ataque de sicarios, en un billar de la zona céntrica en la Avenida 8 con calle 2, en un billar fue atacada una pareja dejando como saldo un hombre muerto y una mujer herida.

Las autoridades desplazaron a la zona investigadores de policía judicial para adelantar los actos urgentes frente a la ola de violencia que sacude a la ciudad de Cúcuta.

El pasado lunes en horas de la noche se registró la incursión de sicarios en varios sectores de la ciudad que dejaron y también el saldo de tres personas muertas y tres heridas.

Las autoridades de manera preliminar han relacionado los hechos violentos con acciones de microtráfico sin embargo aún no se pronuncian sobre la violencia que se presenta en esta ciudad.