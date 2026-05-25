MOE alerta aumento de riesgos electorales y violencia digital en Antioquia y otras regiones

Un estudio de la MOE encontró que una mentiras presentada en redes sociales puede tener hasta 12.000 interacciones. | Foto: Gettty Images / Long Visual Press

La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió sobre el incremento de riesgos para el proceso electoral presidencial de 2026 en regiones como Antioquia, Arauca y Bogotá, en medio de un ambiente político marcado por la polarización, la violencia digital y las agresiones contra periodistas.

Según la organización, durante las últimas semanas de campaña se ha evidenciado una mayor circulación de contenidos audiovisuales y mensajes relacionados con amenazas al orden público que podrían promover el miedo, la desinformación o la apatía electoral entre los ciudadanos.

La alerta también incluye el crecimiento de expresiones ofensivas y discursos de odio en redes sociales. En alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la MOE implementó por primera vez en Colombia el sistema eMonitor+, una herramienta que combina inteligencia artificial, captura automatizada y monitoreo humano especializado para analizar la conversación digital en medio de las elecciones.

Entre marzo y mayo de 2026 fueron recolectadas 42.770 publicaciones en Facebook y X. Tras analizar 7.228 contenidos priorizados, la MOE identificó una alta presencia de insultos, polarización, ridiculización y humillación dentro de la discusión política digital.

Además, el 5,6 % de las publicaciones estudiadas correspondieron a potenciales discursos ofensivos o de odio dirigidos principalmente contra personas por su orientación sexual, género y pertenencia étnico-racial.

La organización también expresó preocupación por el deterioro de las garantías para la prensa. Citando cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), entre enero y mayo de este año se documentaron 44 agresiones contra periodistas relacionadas con el cubrimiento político, un aumento del 175 % frente al mismo periodo de 2022.

Los casos se concentraron principalmente en Bogotá, Antioquia y Arauca, territorios donde además confluyen distintos factores de riesgo asociados a violencia y tensiones políticas.

Finalmente, la MOE hizo un llamado a las autoridades, campañas políticas y ciudadanía para atender de manera urgente estas alertas y garantizar que la primera vuelta presidencial se desarrolle en condiciones de paz, respeto y plenas garantías democráticas.