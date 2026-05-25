MOE alerta aumento de riesgos electorales y violencia digital en Antioquia y otras regiones
La organización advirtió que el actual ambiente de campaña ha incrementado los riesgos para la democracia, la prensa y la convivencia política en varias zonas del país.
La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió sobre el incremento de riesgos para el proceso electoral presidencial de 2026 en regiones como Antioquia, Arauca y Bogotá, en medio de un ambiente político marcado por la polarización, la violencia digital y las agresiones contra periodistas.
Según la organización, durante las últimas semanas de campaña se ha evidenciado una mayor circulación de contenidos audiovisuales y mensajes relacionados con amenazas al orden público que podrían promover el miedo, la desinformación o la apatía electoral entre los ciudadanos.
La alerta también incluye el crecimiento de expresiones ofensivas y discursos de odio en redes sociales. En alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la MOE implementó por primera vez en Colombia el sistema eMonitor+, una herramienta que combina inteligencia artificial, captura automatizada y monitoreo humano especializado para analizar la conversación digital en medio de las elecciones.
Entre marzo y mayo de 2026 fueron recolectadas 42.770 publicaciones en Facebook y X. Tras analizar 7.228 contenidos priorizados, la MOE identificó una alta presencia de insultos, polarización, ridiculización y humillación dentro de la discusión política digital.
Además, el 5,6 % de las publicaciones estudiadas correspondieron a potenciales discursos ofensivos o de odio dirigidos principalmente contra personas por su orientación sexual, género y pertenencia étnico-racial.
La organización también expresó preocupación por el deterioro de las garantías para la prensa. Citando cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), entre enero y mayo de este año se documentaron 44 agresiones contra periodistas relacionadas con el cubrimiento político, un aumento del 175 % frente al mismo periodo de 2022.
Los casos se concentraron principalmente en Bogotá, Antioquia y Arauca, territorios donde además confluyen distintos factores de riesgo asociados a violencia y tensiones políticas.
Finalmente, la MOE hizo un llamado a las autoridades, campañas políticas y ciudadanía para atender de manera urgente estas alertas y garantizar que la primera vuelta presidencial se desarrolle en condiciones de paz, respeto y plenas garantías democráticas.