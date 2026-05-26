Martes 26 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

EL hermoso guayacán florecido en la calle 4 norte detrás del parque de Los Fundadores en Armenia. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) hizo un llamado a la comunidad quindiana para adoptar desde ahora medidas de ahorro y uso eficiente del agua, ante el panorama climático que podría derivar en la consolidación del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre del año.

La alerta preventiva toma mayor relevancia luego de que organismos meteorológicos internacionales y entidades de monitoreo climático advirtieran sobre el aumento en la probabilidad de formación de un episodio de El Niño e incluso señalaran que algunos modelos comienzan a evaluar escenarios de intensidad alta o excepcional para finales de 2026 e inicios de 2027, aunque aún no existe una declaratoria oficial de un evento extremo.

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De acuerdo con el análisis técnico presentado por la entidad, aunque actualmente el fenómeno aún no se ha declarado oficialmente, los organismos internacionales que monitorean el comportamiento del océano Pacífico advierten una alta probabilidad de su ocurrencia y con condiciones que podrían generar mayores afectaciones frente a eventos anteriores.

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Mario Andrés García Naranjo, técnico operativo de la CRQ, explicó que el departamento ya empieza a evidenciar señales asociadas al incremento de temperaturas y que el comportamiento reciente de las lluvias no garantiza un abastecimiento suficiente del recurso hídrico.

“Estamos en una muy alta probabilidad de que se presente el fenómeno de El Niño. Aún no estamos en él, pero el calentamiento del Pacífico es un antecedente importante y ya se habla de un fenómeno con consideraciones diferentes o de mayor afectación frente a lo que normalmente se conoce”, señaló García Naranjo.

Desde la autoridad ambiental se recordó que el Quindío viene de un periodo con alteraciones en la dinámica hidrometeorológica y que, pese a algunas lluvias registradas durante el año, estas estuvieron por debajo de niveles históricos, lo que obliga a fortalecer acciones preventivas desde los hogares, el sector rural y las actividades productivas.

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Entre las principales recomendaciones entregadas por la CRQ se encuentran revisar redes hidráulicas para evitar fugas, reducir tiempos de consumo doméstico, almacenar agua de manera responsable para posibles contingencias, regar jardines en horas nocturnas, evitar el lavado de vehículos fuera de sitios autorizados y abstenerse de realizar quemas o actividades que incrementen el riesgo de incendios forestales.

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La reducción de caudales de los ríos es la principal preocupación de las autoridades de Calarcá por el Fenómeno de El Niño

Frente a la llegada inminente del Fenómeno de El Niño para los meses de mayo-junio y Julio, el alcalde del municipio Sebastián Ramos dijo que es clave el trabajo articulado con la unidad nacional y departamental de gestión del riesgo para adoptar las medidas que permitan mitigar las afectaciones que se pueden generar por dichas condiciones climáticas.

Resaltó que la principal preocupación está relacionada con la reducción de los caudales en los ríos hacia los acueductos y de que ocurran otras situaciones, sin embargo, considera que el trabajo interinstitucional es fundamental para afrontar las emergencias.

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Paros en Buenaventura Provocan una Contracción del 56% en las Operaciones de Quindío Zona Franca

El tejido empresarial e industrial del departamento del Quindío se encuentra en máxima alerta debido al cese de actividades y bloqueos en el puerto de Buenaventura.

Un análisis técnico de los flujos de comercio exterior de Quindío Zona Franca revela el impacto inmediato de esta crisis al comparar el comportamiento logístico entre el mes de abril y lo transcurrido del mes de mayo.

La evaluación demuestra que el 100% de las operaciones de tránsito internacional analizadas dependen de manera exclusiva del nodo logístico de Buenaventura lo que expone una vulnerabilidad absoluta del sector productivo regional ante el cierre de este puerto del Pacífico.

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Durante el mes de abril, las empresas de Quindío Zona Franca canalizaron 267 tránsitos internacionales desde la aduana de Buenaventura. En lo transcurrido de mayo (con corte al día 23), la cifra se encuentra estancada en apenas 117 tránsitos, lo que marca una alarmante reducción del 56.1% en el flujo de mercancías hacia el interior del departamento.

El análisis comparativo confirma que no existen rutas alternativas viables. El 100% de la carga analizada del bimestre tiene como origen único el puerto de Buenaventura, dejando a las industrias locales sin alternativas de desvío operativo ante la persistencia de las protestas.

Las industrias ubicadas en Quindío Zona Franca operan bajo esquemas de inventario optimizado. El freno en las aduanas portuarias detiene la manufactura del interior de manera casi inmediata ante la falta de insumos importados.

Cada día con el contenedor retenido en puerto se traduce en costos logísticos millonarios por concepto de permanencia en puerto y penalizaciones navieras lo que erosiona severamente el flujo de caja corporativo.

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Los retrasos en los tránsitos de ingreso imposibilitan el procesamiento y cumplimiento a tiempo de las órdenes de exportación pactadas, deteriorando la confianza de compradores internacionales y arriesgando contratos a largo plazo.

Ante este preocupante panorama, el vicepresidente de la zona Franca Andrés Vasquez hace un llamado urgente y vehemente al Gobierno Nacional, a las autoridades portuarias y a los comités promotores del paro para establecer de manera concertada e inmediata corredores logísticos comerciales. Esto con el fin de evacuar la carga bajo régimen de tránsito aduanero que hoy se encuentra bloqueada, evitando la quiebra técnica de operaciones que representan el sustento económico de cientos de familias en el Quindío.

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Hay preocupación en Armenia, este año ya son cuatro incendios que se presentan en zonas de invasión, por eso solicitaron a la Fiscalía que investigue qué o quién podría estar detrás de estas emergencias.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez en diálogo con Caracol Radio manifestó su preocupación por los incendios y por eso solicitó a la Fiscalía la investigación.

El funcionario explico “se le solicitó al señor director de fiscalía, a la Policía Nacional que se hicieran las investigaciones, aquí quedó en el PMU, si se hicieran las investigaciones porque ya llevamos cuatro hechos seguidos donde por diferentes factores que no se han establecido se están generando estas calamidades, estas afectaciones a los armenios.

Y agregó “Entonces se le solicitó al señor director de fiscalía quien respondió de manera positiva que ante el informe de nuestros bomberos si es el caso y hay una conducta que tipificar, ellos se harán cargo de las investigaciones penales que den lugar a el hecho.

La importancia del apoyo ciudadano, el secretario de gobierno agregó “Claro que sí, la vez pasada fue muy importante, no se logró establecer, pero alguien nos hablaba de una presunta quema de cable al interior de una vivienda que fue la que generó el hecho. Nos no tuvimos testigos, no tuvimos ningún elemento que se pudiera que se pudiera confirmar para judicializar de manera penal el tema, pero se siguen en las labores, por eso se hicieron las solicitudes del PMU al señor director de Fiscalía que estaba presente”

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Incendios este año 2026 en Armenia

Febrero 2026, 22 familias que lo perdieron todo debido al incendio que se presentó en la madrugada del domingo 1 de febrero en el barrio El Prado al sur de Armenia como consecuencia de la conflagración que consumió 12 viviendas construidas en su mayoría en madera.

Marzo 2026

El 6 de marzo. En inmediaciones del sector de Miraflores en Lomas de la Unión de Armenia se registró un incendio estructural donde unidades del cuerpo oficial de Bomberos lograron la intervención oportuna para evitar la propagación de las llamas.

13 de marzo. Voraz incendio en Armenia, 20 viviendas construidas en madera fueron consumidas por las llamas, siete personas heridas y 19 familias damnificadas, quedaron con lo que tenían puesto. La Conflagración se presentó en la noche del viernes 12 de marzo en el barrio Nuevo Armenia en una zona de invasión

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Empresas Públicas de Armenia invita a la ciudadanía a no quemar residuos sólidos al interior de sus viviendas, pero sí a entregarlos a los operarios de la entidad prestadora de servicios públicos en las frecuencias y horarios establecidos.

Y es que, según el subcomandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia, el capitán José Augusto Montoya Torres, estas acciones en contra de la norma habrían, según las primeras hipótesis de los resultados de las investigaciones, generado el incendio del pasado sábado en el asentamiento Altos de Monserrate.

“Se tienen dos teorías que, no dejan de ser teorías, pero es lo que oficialmente se maneja: La primera es una señora que estaba con un trapo al pie de la estufa, se le prendió y le quemó la manguera que va desde el cilindro de gas hacia la estufa y ahí se generó el incendio; y, la segunda, -que es con la Policía, con la Sijín-, que una persona estaba al interior de su casa quemando residuos y se propagó el incendio”, informó el uniformado Montoya Torres.

De igual manera EPA ESP invita a la ciudadanía a denunciar a la línea 123 cuando vea a alguna persona quemando residuos sólidos, esto con el objetivo de evitar cualquier afectación al medioambiente.

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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exsecretario de Gobierno, con funciones de control interno disciplinario de Calarcá, Quindío, Juan David Ospina Salcedo (2020 – 2023), por presuntas irregularidades en el desarrollo de un proceso judicial.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia señaló que el 12 de febrero de 2021, el servidor habría expedido el auto con el que se dio por resuelto un recurso de apelación dentro de un proceso policivo que tuvo a su cargo la inspectora municipal, expediente al que, al parecer, tuvo acceso el disciplinable en razón de sus funciones.

El Ministerio Público indicó que Ospina Salcedo posiblemente omitió su deber de declararse impedido al haber emitido en su momento un pronunciamiento, con lo que pudo quebrantar los principios de moralidad y eficacia, y materializar una falta disciplinaria, que de manera provisional fue calificada como grave cometida a título de culpa grave.

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Buenas noticias, en la cárcel de Armenia, cuatro privados de la libertad cambiaron sus nombres y su identidad de género gracias a la jornada liderada por la superintendencia de notariado y registro y el Inpec.

En un paso decisivo hacia la inclusión social y la garantía de los derechos humanos, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, entidades adscritas al Ministerio de Justicia y del Derecho, llevaron atención notarial gratuita a la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Armenia y se consolida como una jornada sin precedentes, que permitió prestar servicios notariales especiales en los centros de reclusión más grandes del Eje Cafetero.

En esta ocasión, cuatro personas privadas de la libertad se convirtieron en nuevos beneficiados de esta acción de reconocimiento legal del derecho de género, identidad y libertad sexual.

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El superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo Sedano. De acuerdo con el funcionario, el propósito conjunto de la SNR y el Inpec es facilitarles, a los ciudadanos detenidos en las diferentes cárceles del país, la realización de trámites que los favorecen en asuntos de gran relevancia para ellos.

Es el caso de la corrección oficial del nombre y la modificación del componente sexo en su registro civil de nacimiento. Es así como las entidades estatales están cumpliendo con los principios constitucionales, sobre la base del Estado Social de Derecho.

Este hecho es fundamental para mi vida, después de una lucha diaria por el nombre. Estoy muy alegre. Por fin voy a ser Sarah, legalmente, Sarah. Ahora, mi nombre no está en la imaginación, que es lo que los demás piensan”, aseguró Sarah Preciado Ramírez, una de las internas que decidieron aprovechar la oportunidad.

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Alcalde lideró supervisión técnica a obras estratégicas: intercambiador llega esta semana a un 25 % de avance

Con recorridos de supervisión técnica en los diferentes frentes de obra que se ejecutan en Armenia, como es el caso de la construcción del intercambiador vial de la calle 2 norte con carrera 19, el alcalde James Padilla García lideró con su equipo de trabajo una nueva jornada de seguimiento a los proyectos estratégicos y ratificó que al cierre de esta semana el megaproyecto alcanzará un 25 % de avance.

Durante la visita, el ejecutivo municipal recorrió los frentes de trabajo, verificó el desarrollo de las actividades que actualmente se ejecutan en este proyecto estratégico para la ciudad, cotejó los cronogramas y sostuvo reuniones con los equipos técnicos, contratista y la interventoría, en su misión de confirmar los tiempos y los estándares de calidad.

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“Entendemos las incomodidades temporales que hoy sienten muchos cuyabros, conductores y comerciantes. Nadie disfruta de un cierre vial o de un trancón en las calles, sin embargo, también sabemos que lo que más atrasó a Armenia durante años fue no hacer las obras que la ciudad necesitaba, no empezarlas o lo peor, nunca entregarlas, nuestro compromiso es que estas obras se entreguen completas, funcionales y con calidad”, indicó el mandatario, durante el recorrido.

En la jornada, se anticipó que, al cierre de esta semana, la obra alcanzará un 25% de avance, registrando importantes resultados como la construcción de 1.666 metros lineales de pilotes, 100 pilotes terminados, la instalación de 233 toneladas de acero y la ejecución de 1.819 metros cúbicos de concreto, cifras que evidencian el cumplimiento de las metas técnicas y del cronograma establecido para la ejecución del proyecto.

Sumado a ello, el mandatario resaltó las obras que ya disfruta la ciudadanía, como las efectuadas por esta Administración Municipal en La Fachada, El Poblado, La Cabaña, así como las adelantadas en las avenidas Centenario y Camellos.

Para finalizar, el alcalde Padilla García informó que en la actualidad en el intercambiador se adelantan labores de cimentación profunda, construcción de pilotes, adecuación de espacios y trabajos relacionados con redes secas y húmedas, infraestructura eléctrica, gas, agua y telecomunicaciones.

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La Secretaría de Salud Departamental avanza en la consolidación del Observatorio de Accidentalidad del Quindío, una estrategia que busca fortalecer la toma de decisiones en materia de movilidad segura mediante la integración y análisis de datos estadísticos.

En el marco de la fase II del proyecto, se realizaron mesas de trabajo con Planeación Departamental para validar y mejorar el modelo estadístico previamente presentado, además de gestionar información con el municipio de La Tebaida y el IDTQ. El propósito es incorporar nuevas variables que permitan un análisis más completo de los siniestros viales en el departamento.

Actualmente, el modelo estadístico ya fue socializado con diferentes actores relevantes como el IDTQ, la ANS y otras subsecretarías municipales con el objetivo de unir esfuerzos para fortalecer el observatorio.

“Acordamos realizar una alianza con el IDTQ, ya que ellos también venían trabajando en un modelo estadístico que integrara las cifras de accidentalidad de todo el Quindío y no solo de su jurisdicción. La idea es concertar una mesa de trabajo para que tanto la Secretaría de Salud como el instituto podamos aportar conjuntamente a la construcción de este observatorio”, señaló Luis Ancizar Arango Vallejo, referente del programa de residuos peligrosos con riesgo biológico, entornos saludables y movilidad segura.

El funcionario destacó que esta herramienta permitirá contar con información más amplia sobre la caracterización de los siniestros, las víctimas y vehículos, lo que permitirá la toma de decisiones específicas e informadas.

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Un refuerzo especial en puntos considerados críticos por la alta afluencia de ciudadanos, entre ellos la universidad del Quindío y el sector del coliseo del Café, donde se espera una significativa movilidad vehicular y peatonal durante las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo, se implementará por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, con el fin de garantizar la movilidad, seguridad vial y el normal desarrollo de la jornada electoral en la capital quindiana.

“Estamos preparados con todo nuestro equipo operativo para acompañar a los ciudadanos durante estas elecciones. El llamado es a tener paciencia frente a los posibles cambios en la movilidad y a salir con tiempo suficiente para ejercer el derecho al voto”, señaló el secretario de Setta, Daniel Jaime Castaño Calderón,

Agregó que se realizará el cubrimiento en todos los puestos de votación del municipio, algunos con presencia permanente de agentes y otros mediante recorridos estratégicos durante el día, dependiendo de la ubicación y el flujo de votantes.

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La secretaría de Salud del departamento recibió una importante donación por parte del ministerio de Salud y Protección Social, con el propósito de fortalecer la cobertura y mejorar la prestación de los servicios en los diferentes municipios del Quindío.

La entrega incluye paneles solares, insumos, equipos básicos en atención y equipos de comunicaciones que permitirán avanzar en estrategias para garantizar una atención más eficiente y oportuna para los quindianos

En el municipio de Quimbaya entregaron el hospital provisional mientras se realiza la construcción del nuevo centro asistencial con el fin de garantizar los servicios de salud

Y es que en las últimas horas se realizó la entrega oficial del hospital provisional, un espacio que fue adecuado durante con el fin de garantizar la continuidad en la atención de salud para la comunidad mientras se lleva a cabo la obra de construcción del nuevo centro asistencial que se proyecta sea de 17 meses.

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El gerente del hospital Sagrado Corazón de Jesús del municipio, Juan David Arango sostuvo que la entrega es un sueño hecho realidad por las adecuaciones que se establecieron de manera óptima puesto que no son carpas ni transitorio de seis meses sino un lugar propio para brindar la atención correspondiente.

Enfatizó que fue una unión de esfuerzos y un trabajo titánico donde el antiguo coliseo cubierto de Leones fue acondicionado para que fuera el hospital provisional generando las garantías que se requieren para el plan de contingencia.

Explicó que cuentan con todo como con baterías sanitarias, sistema de respaldo eléctrico, recolección de residuos ordinarios y biológicos, una red regulada para los servicios biomédicos y de cómputo lo que permite que en las nuevas instalaciones brindarán una atención integral a los usuarios. Especificó que la inversión del proyecto de adecuación fue de 450 millones de pesos.

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La ministra de las culturas, las artes y los saberes en el hermoso valle de cocora en Salento, Quindío, firmó un pacto con la gobernación denominado “artes para la paz” para impulsar la educación artística y cultural

En el Valle de Cocora en el municipio de Salento se llevó a cabo el evento de firma del pacto con el fin de sentar un precedente para la permanencia del programa que busca complementar la educación académica con educación artística y cultural.

La ministra de las culturas, Yannai Kadamani manifestó que apuntan a que los programas aterricen a los gobiernos locales para que se genere la continuidad y considera es clave la vinculación local. Afirmó que el programa ‘Artes para la paz’ consiste en que la educación artística y cultural sea un derecho en todos los colegios públicos del país.

Explicó que durante los tres años el gobierno nacional ha realizado una inversión histórica en el sector de 1.5 billones de pesos para que 10 mil artistas formadores estén por todo el territorio nacional dictando clases de teatro, danza, música, literatura, cine y medios alternativos en colegios públicos.

Asimismo, mencionó que el pacto se cumple en el departamento porque se tiene una riqueza biocultural lo que permite identificar las identidades colombianas se forjan las expresiones artísticas.

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Del mismo modo, el secretario de cultura del departamento Felipe Robledo manifestó que es muy importante que la región sea tenida en cuenta a nivel nacional entendiendo las complejidades en materia presupuestal.

Señaló que es alta la satisfacción por el proceso que a largo plazo se logrará evidenciar la formación en toda la línea artística para fortalecer la capacidad creativa de los estudiantes.

Evidenció que dentro del presupuesto con el que cuentan asignan un dinero directamente de acuerdo con las necesidades de las instituciones educativas y generan la articulación con el ministerio para que asignen los docentes del programa ‘artes para la paz’.

La ministra dijo que el llamado es a defender el presupuesto y las agendas culturales entendiendo que hay propuestas de bajar la inversión por lo que no se puede retroceder en las acciones que han logrado con el actual gobierno.

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La Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia, destaco y felicito a los 18 estudiantes de las facultades de Ingenierías, Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, de la Vida y Arquitectura, quienes tuvieron una destacada participación en el XIX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación RREDSI 2026.

Este importante evento reunió los mejores proyectos de investigación de las instituciones de educación superior del departamento del Quindío, resaltando el talento, la creatividad y el compromiso académico de los jóvenes investigadores.

Gracias a su esfuerzo, dedicación y excelencia académica, los estudiantes lograron clasificar al Encuentro Regional de Semilleros de Investigación, que se llevará a cabo el próximo mes de octubre en la Universidad Tecnológica de Pereira, junto a instituciones del Eje Cafetero y Valle del Cauca.

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‘Judas’: en rodaje la película que transforma el terror rural quindiano con poder femenino detrás de cámaras. Más del 50% del equipo técnico y artístico está integrado por mujeres y el municipio de Córdoba en el Quindío como escenario principal.

Entre el aroma de los cafetales y el misticismo de las montañas quindianas, el sonido de la claqueta marca el inicio de una historia que promete sacudir la industria nacional. Se trata de ‘Judas’, el nuevo largometraje dirigido por el cineasta Andrés Roa Ariza.

Este thriller de terror no solo se sumerge en las raíces del misterio de la oralidad, sino que se fortalece desde una mirada femenina, contando con un equipo donde las mujeres son las arquitectas de cada plano, sombra y susurro que da vida a la cinta.

Para la producción, ‘Judas’ es un espacio de reivindicación y rescate cultural. “La presencia de mujeres en roles de creación audiovisual aporta nuevas miradas y amplía las formas de contar historias. Con este proyecto queremos que el talento femenino tenga un lugar activo y visible dentro de la industria del cine en la región”, expresó Manuela Giraldo, productora de cine.

Con este rodaje, Córdoba se posiciona como una gran locación para el séptimo arte, abriendo las puertas para que el mundo ponga su mirada en este municipio. Más allá de sus paisajes, esta producción busca que la localidad sea reconocida internacionalmente por su gente, su cultura y la riqueza de su oralidad, demostrando que el terror con sello quindiano tiene raíces profundas en sus montañas

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En deportes, dos atletas quindianos fueron convocados a la Selección Colombia que disputará el Campeonato Iberoamericano de Atletismo de Mayores, certamen que se desarrollará del 29 al 31 de mayo en Lima, Perú.

Se trata de Adrián Alejandro Mendoza y Luis Alfredo Hernández, quienes lograron el llamado al combinado nacional después de sus recientes resultados en competencias nacionales e internacionales.

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De otro lado, Cuatro medallas ganó la delegación del Quindío en la segunda Válida Nacional Júnior de Bádminton que se llevó a cabo en Pereira, de las cuales una medalla de oro y tres de bronce.

La medalla de oro en la modalidad de dobles femenino de la categoría sub-15 fue para las jugadoras Lucía Barrios e Isabel Ospina, además tres preseas de bronce con Angy Daniela Arbeláez y Ximena Duque, en dobles sub-15; y Joaquín Rodríguez y Tomás Hernández, quienes consiguieron uno en individual y otro en dobles masculino, en la categoría sub-9.