Chile priorizará expulsión de migrantes irregulares de Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador

El presidente José Antonio Kast anunció que su gobierno está avanzando en la expulsión de migrantes irregulares y reveló que el proceso iniciará “en semanas”. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El presidente de Chile, José Antonio Kast, dijo desde Buenos Aires que su Gobierno va a “ir avanzando, paso a paso, en la expulsión de inmigrantes irregulares en las próximas semanas” y confió en que los venezolanos y otros extranjeros sin papeles se vayan del país de manera voluntaria.

“Hemos convocado a las personas que entraron por la ventana a Chile a salir voluntariamente”, afirmó, al detallar que “si no lo hacen voluntariamente esa posibilidad (de vivir en Chile) se va a cerrar definitivamente”.

Kast se expresó así en una rueda de prensa en Buenos Aires tras reunirse con su homólogo Javier Milei, con motivo de su primer viaje oficial al exterior como presidente de Chile.

Proceso legal

“Estamos dando una advertencia a las personas para que cumplan la ley. Nosotros no queremos generar una conmoción social, pero sí queremos que se vayan enfrentando las incivilidades en todo el territorio nacional y en cualquiera de las manifestaciones que se salgan del marco legal, incluido el tema de la inmigración irregular”, añadió.

Kast busca que los emigrantes sin papeles se vayan del país e inicien desde cero su solicitud de residencia, lo que dejaría a miles de personas en el desamparo porque no tienen seguridad de que puedan regresar.

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Asimismo, confió en que los venezolanos vayan marchándose una vez se ordenen los vuelos rumbo al país caribeño y comentó que el supuesto corredor humanitario del que habló durante su campaña electoral, destinado a expulsar a los migrantes, sería terrestre y podría utilizarse para países como Perú, Ecuador o Colombia.

Dijo que “se ha facilitado bastante la posibilidad de iniciar (el corredor) con los cambios radicales que se produjeron en Venezuela, con la salida del narco-dictador Maduro”, remarcó.

“Esperamos que los vuelos (a Venezuela) en algún momento se puedan restablecer y con eso evitar en parte la necesidad de un corredor humanitario terrestre” con ese país, detalló.