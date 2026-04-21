Perú: jefe de autoridad electoral renuncia tras demoras e irregularidades en jornada de votaciones

Piero Corvetto presentó la carta de renuncia asegurando que cumplió “con integridad” sus funciones y sugiriendo que su salida del cargo permitirá organizar una segunda vuelta presidencial con mayor confianza. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

El jefe de la entidad electoral que organizó los comicios generales en Perú, Piero Corvetto, renunció a su cargo a pocas horas de acudir a la fiscalía para ser interrogado por las fallas en el proceso.

“Deseo que mi renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones”, dijo el funcionario saliente en una carta que difundió en su cuenta en la red X.

La misiva está dirigida a la jefa de la Junta Nacional de Justicia (JN), entidad que aceptó su renuncia “por unanimidad”.

Segunda vuelta en veremos

Aunque sí se sabe que habrá una segunda vuelta presidencial, no se tiene claridad sobre quién será el candidato que disputará el balotaje el 7 de junio con la candidata Keiko Fujimori.

El izquierdista Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga pelean voto a voto por el segundo lugar, con una leve ventaja de 14.000 sufragios para Sánchez con cerca del 94% del conteo.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima autoridad electoral del país, estima que los resultados finales no se conocerán antes del 15 de mayo.

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori. (Foto: JUAN CARLOS CISNEROS/AFP via Getty Images) / JUAN CARLOS CISNEROS Ampliar La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori. (Foto: JUAN CARLOS CISNEROS/AFP via Getty Images) / JUAN CARLOS CISNEROS Cerrar

¿Por qué se demoran tanto los resultados?

Un gran número de las actas restantes contienen irregularidades y deben ser examinados por los jurados electorales. Se trata de casi un millón de votos repartidos en 5.143 actas observadas, según la autoridad electoral.

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Las actas objetadas son procesadas caso por caso. “Generalmente toma alrededor de tres días” el proceso de revisión de cada acta, declaró a la AFP Yessica Clavijo, Secretaria General del JNE.

Este plazo puede prorrogarse, sin embargo, en caso de disputas. La tarea se complica porque los votantes emitieron su sufragio simultáneamente en cinco elecciones (presidenciales, legislativas y de otros órganos), lo que multiplica el número de actas de escrutinio que deben procesarse.

¿Por qué se impugnan tantas actas?

En una contienda muy reñida por el segundo puesto, donde solo un pequeño porcentaje de votos separa a los candidatos, los partidos suelen presentar numerosas impugnaciones, a veces para retrasar el cómputo final con la esperanza de revertir el resultado.

Las actas pueden impugnarse por diversos tipos de errores, como inconsistencias en las cifras o datos faltantes o ilegibles, algo usual en una votación récord con 35 candidatos y cinco elecciones simultáneas.

Cuando estas anomalías no pueden corregirse, la ley prevé un recuento de votos en lugar de la anulación de las actas, como ocurría a veces anteriormente.

Elecciones de Perú, imagen de referencia - Getty Images / Sadeugra Ampliar Elecciones de Perú, imagen de referencia - Getty Images / Sadeugra Cerrar

¿Qué se sabe sobre las irregularidades denunciadas?

Los retrasos en la entrega de urnas y papeletas impidieron que unos 50.000 ciudadanos votaran el día de las elecciones, lo que obligó a las autoridades a extender la votación una jornada en algunos colegios electorales.

El jueves, por otra parte, se encontraron cuatro cajas con aproximadamente 1.200 papeletas en un contenedor de basura en Lima.

¿Hay evidencia de fraude?

Rafael López Aliaga, quien se ubicaba segundo detrás de Keiko Fujimori al inicio del escrutinio, denunció “fraude electoral” sin aportar pruebas.

Convocó a manifestaciones que congregaron a más de 3.000 personas el domingo en Lima, y ha ofrecido recompensas de unos 5.800 dólares a quien proporcione información sobre irregularidades.

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La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) se refirió a “graves fallos”, pero precisó que no encontró “ninguna prueba objetiva” de fraude.

¿Cuáles son las consecuencias para las elecciones?

López Aliaga pidió anular los comicios o realizar una elección complementaria en Lima. Ambas opciones parecen improbables.

“La ley electoral solo permite la anulación cuando los votos inválidos, defectuosos o en blanco superan los dos tercios de los votos válidos a nivel nacional”, explicó a la AFP el abogado penalista Roberto Pereira.

Las tensiones alimentan un clima de profunda desconfianza hacia las instituciones en un país marcado por la inestabilidad política crónica, con ocho presidentes en diez años.