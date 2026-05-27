Bolivia entrega a Brasil a narcotraficante vinculado con el PCC

Gerson Palermo, uno de los líderes del Primer Comando de la Capital (PCC), será extraditado a Brasil. (Foto: Getty / Cortesía / Caracol Radio)

Las autoridades bolivianas entregaron a sus pares de Brasil a Gerson Palermo, considerado uno de los narcotraficantes brasileños más buscados en ese país y vinculado a la organización criminal paulista Primer Comando de la Capital (PCC), quien estaba prófugo y fue detenido el martes en la región oriental de Santa Cruz.

“Hoy (miércoles) arribó a Bolivia una aeronave de la Policía Federal de Brasil para concretar la expulsión del ciudadano brasileño Gerson Palermo, requerido por la justicia de ese país y con notificación roja de Interpol”, escribió en sus redes sociales el viceministro boliviano de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

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El funcionario destacó la “cooperación real, el intercambio de información y la decisión operativa” con Brasil para obtener resultados en la lucha contra el narcotráfico.

Justiniano acompañó su publicación con fotografías en las que Palermo aparece custodiado por agentes del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) Oriente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), hasta abordar finalmente la aeronave que lo trasladó a Brasil.

Palermo fue arrestado en la víspera por la fuerza antidrogas boliviana en la población oriental de Cotoca, situada a 22 kilómetros al este de Santa Cruz, señalado “como líder de una organización de tráfico internacional de cocaína con rutas en la frontera boliviana”, según informó ayer el viceministro.

Tras su captura, Palermo fue llevado a las oficinas de Interpol en Bolivia, donde se inició el trámite para su expulsión a Brasil.

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El Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas informó que Palermo fue condenado a prisión en su país por delitos ligados al narcotráfico y posteriormente incumplió medidas judiciales tras abandonar un régimen de detención domiciliaria.

Según medios brasileños, el hombre, que estaba prófugo desde abril de 2020, fue identificado como uno de los líderes del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las mayores organizaciones narcotraficantes de Brasil.