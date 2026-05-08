Chile expulsó 24 colombianos que estaban sin documentos en el país

El gobierno de José Antonio Kast inició su nueva política migratoria centrada en expulsar personas sin documentos. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía presidencia Chile)

El Gobierno de José Antonio Kast confirmó el segundo vuelo de expulsión de inmigrantes en situación irregular o con antecedentes penales, con un total de 40 personas a bordo, dando continuidad a la política migratoria impulsada por administraciones anteriores y retomando, en este caso, las deportaciones hacia Haití.

Según medios locales, el vuelo con los deportados despegó alrededor de las 04:30 de esta madrugada desde el aeropuerto del Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), en el primer tramo del operativo para trasladar a los ciudadanos expulsados.

En detalle, los expulsados son:

24 colombianos.

9 haitianos.

7 dominicanos.

El gobierno chileno explica que 21 expulsiones fueron de nivel administrativo y 19 por razones judiciales.

Las autoridades destacaron que desde 2024 no se realizaban expulsiones hacia Haití, debido al delicado escenario político que atraviesa el país y a las complejidades diplomáticas y logísticas que dificultan este tipo de procesos.

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Foto de los migrantes irregulares en Chile siendo deportados. Crédito: Policía de Investigaciones de Chile. Ampliar Foto de los migrantes irregulares en Chile siendo deportados. Crédito: Policía de Investigaciones de Chile. Cerrar

“Expulsiones volundarias”

Esta semana, el Ejecutivo informó que cerca de 1.400 inmigrantes irregulares abandonaron el país de forma voluntaria desde que Kast asumió la Presidencia, mayoritariamente personas de nacionalidad venezolana.

En 2025, último año completo de mandato del expresidente Gariel Boric, un total de 1.117 extranjeros fueron expulsados.

Diversos reportes estiman que más de 75.000 órdenes de expulsión siguen pendientes de ejecución, de las cuales cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

“Lejos” de Venezuela

Caracas rompió relaciones diplomáticas con Chile tras las elecciones de 2024 en el país caribeño, por lo que ahora mismo no hay servicios consulares y resulta imposible deportar a esos ciudadanos con órdenes de expulsión.

Autoridades de gobierno han señalado que se encuentran a la espera de una “respuesta positiva” para retomar relaciones con el gobierno venezolano “al menos a nivel consular”, para poder agilizar los procesos de deportación.

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El exdiputado, defensor de Augusto Pinochet, es el favorito en las encuestas previas a la votación de segunda vuelta presidencial. (foto: Cristobal Basaure Araya/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images Ampliar El exdiputado, defensor de Augusto Pinochet, es el favorito en las encuestas previas a la votación de segunda vuelta presidencial. (foto: Cristobal Basaure Araya/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images Cerrar

Migración irregular como delito en Chile

Kast, el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder desde el retorno a la democracia, prometió en campaña mano dura contra la delincuencia, el crimen organizado y la migración irregular y se encuentra construyendo una franja en el desierto de Atacama, en la frontera con Perú y Bolivia.

En Chile, hay actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El llamado ‘Plan Escudo Fronterizo’ del líder del Partido Republicano chileno incluye también la aprobación de un proyecto de ley en trámite para tipificar la migración irregular como delito.