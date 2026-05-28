Bogotá en alerta por aumento de quejas relacionadas con procedimientos estéticos inseguros

Tras el caso de Yulixa Toloza, el cual generó gran impacto en Bogotá, hay preocupación por la cantidad de lugares clandestinos que funcionan en la capital del país. En ese sentido, la Secretaría de Salud de Bogotá realizó una reunión con diferentes sociedades científicas para fortalecer las acciones de Inspección, Vigilancia y Control.

El encuentro estuvo liderado por el secretario de Salud, Gerson Bermont, y asistieron la Sociedad Cirugía Plástica, Sociedad de Dermatología, Sociedad Colombiana de Medicina Estética, Asociación Otorrinolaringología y Cirugía Facial y la Federación Odontológica Colombiana.

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En esta reunión, la Secretaría de Salud hizo un llamado a todas las entidades a trabajar de manera conjunta en campañas de información y prevención para alertar a la ciudadanía sobre los riesgos de acudir a sitios ilegales o dejarse atender por personas no capacitadas.

“Estamos convocando a las sociedades científicas a un gran diálogo para construir acciones conjuntas. Queremos enviar un mensaje contundente: la salud y la vida no pueden ponerse en riesgo por acudir a procedimientos de bajo costo o realizados en lugares no autorizados”, dijo Gerson Bermont, secretario de Salud.

Aumento de quejas por procedimientos estéticos

La Secretaría de Salud alertó que, en los últimos años, se ha registrado un aumento sostenido de quejas relacionadas con procedimientos estéticos inseguros. Entre los principales hallazgos se encuentran establecimientos clandestinos que operan en casas y apartamentos, sin habilitación y sin cumplir condiciones sanitarias básicas.

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En la reunión se presentaron unas cifras que generan preocupación: entre 2020 y mayo de 2026 se recibieron más de 1.083 quejas relacionadas con servicios estéticos. Además, el 63% de las denuncias corresponden a establecimientos no inscritos ante las autoridades de salud.

“Nos preocupa que muchas personas estén llegando a urgencias con infecciones graves, necrosis, complicaciones postoperatorias e incluso casos fatales, después de procedimientos realizados en sitios ilegales”, afirmó el secretario de salud.

Se han realizado visitas a casi 2.000 centros estéticos

La Secretaría de Salud de Bogotá también detalló que durante la administración de Carlos Fernando Galán se han realizado visitas a 1.975 estéticas y 838 operativos, que han derivado en la aplicación de 166 medidas sanitarias por incumplir condiciones exigidas para la prestación de servicios.

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Entre las principales alertas identificadas por las personas que asisten a estos lugares están la publicidad engañosa en redes sociales, el uso de personal no acreditado, medicamentos ilegales o vencidos, mala praxis y ausencia de seguimiento médico después de los procedimientos.

“Un procedimiento estético invasivo debe realizarse únicamente en instituciones habilitadas y con profesionales certificados. Verificar antes puede salvar vidas”, concluyó el secretario Gerson Bermont.