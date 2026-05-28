“Se tiene que recuperar la infraestructura hospitalaria”: Ministro de Salud

El Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo en su visita a Tunja, manifestó que es prioridad contar con buena infraestructura hospitalaria: “ tenemos que recuperar la infraestructura hospitalaria pública porque desafortunadamente lo que ha pasado durante estos últimos 30 años, es que la infraestructura pública al no pagar las EPS y tener cuantiosas deudas y nunca haber un Ministerio que soporte la inversión, entonces lo que ha pasado es que las EPS alimentan sus redes. Ellos tienen integración vertical entonces lo que crece son sus intereses y con la plata de nosotros es que han construido sus clínicas, eso no es de utilidades, es que ellos al tener la integración vertical le pagan a tiempo, le pagan tarifas muy adecuadas a sus clínicas mientras que no le pagan a los hospitales públicos y eso tiene que cambiar y por eso la reforma, la reforma es que la plata llegue a donde no entregarle la plata a las EPS sino entregarle la plata a quien verdaderamente presta la atención”.

“En Boyacá, todos tienen 500 equipos básicos, si se multiplica eso por 8, estamos hablando que hay 4 mil personas entre profesionales, médicos, enfermeras recorriendo el territorio llegando hasta los confines más lejanos de Boyacá. En eso hemos invertido casi 250 mil millones de pesos, aquí están los 70 proyectos de infraestructura y dotación por valores de 378 mil millones de pesos y aquí tienen los 182 vehículos que se han entregado por valor de casi 60 mil millones de pesos”.

El Ministro de salud anunció que se van a trabajar en otros proyectos donde se tendrá más de 182 vehículos de transporte asistencial que son ambulancias básicas, ambulancias medicalizadas, también vehículos de transporte extramural,135 mil millones de pesos y por supuesto, la nueva torre de alta complejidad del Hospital San Rafael por valor de $114 mil millones de pesos, donde ya se inició el proceso de licitación, entonces se aspira a que en esto s días queden estos recursos.

Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se refirió a la inauguración de la Clínica Materno Infantil María Josefa Canelones, la cual está prevista para el mes de julio del presente año “Sí, lo que hemos dicho es que el ejercicio que hemos hecho de poder remodelar totalmente esto, esta clínica es como si fuera una clínica nueva, con las más altas calidades y estándares, como dijo el Ministro, esto es como la clínica Santa Fe Bogotá y eso queríamos nosotros, absolutamente todo nuevo, la dotación que empieza a llegar la otra semana y esperamos nosotros, terminando el mes de julio, ya esté la clínica habilitada para la inauguración. Vamos a invitar por supuesto al Presidente, al Ministro, entre oros. Aquí la gobernación compró la clínica, 25 mil, hizo una remodelación, ampliación, reforzamiento y eso valió 35 mil y el Ministerio puso 26 mil para la dotación”, concluyó.