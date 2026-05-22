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22 may 2026 Actualizado 09:13

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Justicia

Enviados a prisión dos detenidos en el caso de Yulixa Toloza

Un juez determinó que Jesús Hernández y Kelvis Sequera Delgado “sabían lo que hacían”, por lo que se les impuso medida de aseguramiento

Fiscalía confirma que no hay capturados por desparición de Yulixa Toloza

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Durante la audiencia de imputación de cargos que inició este jueves 21 de mayo, el juez Quinto de Control de Garantías de Cúcuta decidió dictar medida de aseguramiento a los primeros capturados por el homicidio de Yulixa Toloza, al determinar que “sabían lo que hacían”.

Se trata de Jesús Hernández y Kelvis Sequera Delgado, a quienes se les investiga por “favorecimiento y ocultamiento de elemento material probatorio”, pues presuntamente habrían intentado mover el vehículo implicado en los hechos hasta un estacionamiento en Cúcuta para ocultarlo. Ambos negaron los cargos.

Tanto la Fiscalía como el abogado de las víctimas solicitaron la medida de aseguramiento contra ambos, en la audiencia que se extendió hasta casi las 2 de la mañana del viernes 22 de mayo. El abogado defensor se opuso, argumentando que sus clientes fueron engañados.

El juez, después de escuchar a ambas partes, determinó que Hernández y Sequera eran conscientes de su accionar, y del objetivo de ocultar el vehículo implicado en la comisión del delito, por lo que resolvió dictar la medida de aseguramiento.

Los investigados permanecerán detenidos en una prisión de Cúcuta mientras avanza el proceso.

Christian Coronado

Christian Coronado

Comunicador Social y Periodista de la Universidad de la Sabana. Actualmente editor de la noche del Servicio...

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