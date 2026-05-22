Enviados a prisión dos detenidos en el caso de Yulixa Toloza

Durante la audiencia de imputación de cargos que inició este jueves 21 de mayo, el juez Quinto de Control de Garantías de Cúcuta decidió dictar medida de aseguramiento a los primeros capturados por el homicidio de Yulixa Toloza, al determinar que “sabían lo que hacían”.

Se trata de Jesús Hernández y Kelvis Sequera Delgado, a quienes se les investiga por “favorecimiento y ocultamiento de elemento material probatorio”, pues presuntamente habrían intentado mover el vehículo implicado en los hechos hasta un estacionamiento en Cúcuta para ocultarlo. Ambos negaron los cargos.

Tanto la Fiscalía como el abogado de las víctimas solicitaron la medida de aseguramiento contra ambos, en la audiencia que se extendió hasta casi las 2 de la mañana del viernes 22 de mayo. El abogado defensor se opuso, argumentando que sus clientes fueron engañados.

El juez, después de escuchar a ambas partes, determinó que Hernández y Sequera eran conscientes de su accionar, y del objetivo de ocultar el vehículo implicado en la comisión del delito, por lo que resolvió dictar la medida de aseguramiento.

Los investigados permanecerán detenidos en una prisión de Cúcuta mientras avanza el proceso.