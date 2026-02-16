Contrabando: alertas por el aumento en los impuestos para cigarrillos y licores

La Corte Constitucional suspendió provisionalmente la emergencia económica y, con ella, los efectos del decreto ley dictado al amparo de dicha emergencia, con el que se aumentaban los impuestos a cigarrillos y licores. Esta decisión ha generado reflexiones profundas acerca del impacto que medidas como un incremento abrupto en los impuestos a cigarrillos y licores tienen sobre la seguridad, el orden público y las finanzas territoriales, tal como lo señalaron cinco expertos en el segundo episodio del especial “Contrabando: el costo invisible” de Prisa Media.

Martín Orozco, gerente de INVAMER, presentó un balance estadístico e histórico que muestra cómo incrementos impositivos abruptos y desproporcionados en la tarifa del impuesto al cigarrillo, como el de la reforma tributaria de 2016, han incentivado la informalidad mediante el crecimiento del comercio ilícito. Los consumidores tienden a optar por productos más baratos, especialmente aquellos que ingresan al país como contrabando. El caso del cigarrillo es ilustrativo, cuyo índice de consumo ilícito pasó del 13 % al 36 % entre 2016 y 2025.

Según Hugo Acero, consultor experto en seguridad, y el general (R) Juan Carlos Buitrago, el origen de esta escalada del contrabando está en el debilitamiento de la fuerza pública y de las capacidades institucionales de entidades como la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la DIAN, actualmente permeadas por factores negativos, como la corrupción, que afectan su efectividad. Los expertos también señalaron la falta de proyección a largo plazo en la implementación de medidas regulatorias, que suelen quedarse en el corto plazo y priorizar el afán recaudatorio.

El análisis revela que el aumento del precio de los productos legales como el cigarrillo no reduce el consumo, sino que lo desplaza hacia productos de contrabando, que se comercializan a precios significativamente inferiores, como los cigarrillos de contrabando que se venden por $4.500 y provienen principalmente de Emiratos Árabes, Asia y Uruguay.

María Alejandra Escobar, directora de Fiscalización y Control de la Gobernación de Antioquia, y Gerardo Rodríguez, director de Rentas de la Gobernación de Bolívar, han señalado que las pérdidas económicas por el contrabando son considerables. En Antioquia, la Fábrica de Licores ha visto una caída de $30.000 millones en ventas –solo en enero mientras estuvo vigente el decreto–, mientras que en Bolívar, donde estos impuestos constituyen el 70 % de los ingresos de libre destinación, se dejarían de percibir $25.000 millones anuales por el incremento del ilícito. Esta reducción repercute directamente en los presupuestos para salud, educación y deporte en ambos departamentos.

Los expertos recomiendan adoptar un enfoque transnacional y fomentar la articulación efectiva entre el sector público y privado. Asimismo, consideran imprescindible recuperar la capacidad operativa en las regiones y aplicar sanciones contra los responsables de este mercado ilícito, más allá de la simple incautación de mercancía en la calle.

Vea la conversación completa a continuación: