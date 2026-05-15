SIC busca prohibir exhibición de vapeadores y cigarrillos en vitrinas y plataformas digitales

La Superintendencia de Industria y Comercio publicó un borrador de circular con el que se prohibiría la exhibición al público, en vitrinas físicas y plataformas digitales, de los vapeadores y cigarrillos, para poner más control sobre este mercado.

“Dichos productos deberán mantenerse completamente fuera de la vista, almacenados en espacios cerrados y no accesibles visualmente desde el exterior”, señala el borrador de circular.

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Con el fin de prohibir toda forma de promoción de productos de tabaco y sus derivados, tampoco se permitiría el acceso directo del consumidor, es decir, el servicio donde el consumidor los escoge, toma y paga en la caja registradora. Así como las modalidades de autoservicio y el uso de máquinas expendedoras o dispensadores mecánicos.

El borrador de circular también establece que no se podrán utilizar imágenes, gráficos ni representaciones visuales de estos productos, en el comercio electrónico con el fin de evitar mecanismos de promoción indirecta, especialmente frente a niños, niñas y adolescentes.

“En el caso de ventas realizadas mediante comercio electrónico, incluyendo redes sociales, plataformas digitales, sitios web, aplicaciones móviles, servicios de mensajería, o cualquier otra tecnología de información y comunicación no se podrán utilizar imágenes, gráficos, representaciones visuales ni recursos similares que sirvan como referencia del producto”, se lee en el documento.

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La entidad asegura que quieren implementar esto porque las prácticas de las empresas de cigarrillos y vapeadores contradicen la expresa prohibición de realizar publicidad y promoción de este tipo de productos, en la medida en que su exhibición constituye una forma de publicidad y promoción.

Protección a menores de edad

Teniendo en cuenta que está prohibida la venta de cigarrillos, productos de tabaco y sus derivados, sucedáneos o imitadores y los dispositivos necesarios para su funcionamiento, a menores de 18 años, la SIC busca evitar que a través de plataformas digitales puedan acceder a estos productos.

Por tanto, la entidad pidió adoptar un sistema de doble verificación de mayoría de edad, en el que se pregunte al consumidor si es mayor de edad, su número de identificación y la fecha de nacimiento.

“Incorporar filtros tecnológicos que impidan el registro, navegación y compra si el usuario declara una edad inferior a 18 años; de forma que la página sea bloqueada respecto de la sección de productos como cigarrillos, productos de tabaco, sus derivados, sucedáneos o imitadores y los dispositivos necesarios para su funcionamiento, entre otros”, dice el proyecto de circular.