Lunes 25 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Uno de los gaticos rescatados en medio del incendio que se registró en Armenia. Foto: Cortesía Alcaldía de Armenia

Armenia

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En Armenia, un verdadero drama viven las 173 personas que lo perdieron todo debido a un incendio que consumió 60 viviendas, claman solidaridad ya que quedaron con lo que tenían puesto.

La emergencia se registró entre los barrios Altos de Monserrate y Miraflores al sur de la capital del Quindío en la tarde – noche del sábado 23 de mayo donde fue necesaria la presencia de un gran número de bomberos, unidades, equipos, y organismos de socorro.

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En la mañana del domingo 24 de mayo el alcalde de Armenia James Padilla García lideró el Puesto de Mando Unificado en la sede de bomberos donde evaluaron la emergencia, las medidas y la entrega de ayudas a los damnificados.

El alcalde de Armenia James Padilla “esta emergencia se presentó en un sitio crítico de la ciudad, un asentamiento irregular como es este asentamiento Monserrate que afecta a la comuna 4. Ya se está volviendo continuo este tipo de sucesos en nuestra ciudad de Armenia.

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El reporte es de 59 viviendas, más de 200 personas afectadas, 110 adultos, el resto niños, tres animalitos, dos gatos y un perro desafortunadamente perdieron la vida y es así como estamos haciendo todo este barrido desde la administración con empresas públicas, infraestructura, Secretaría de Salud, Gobierno, Desarrollo Social para también llevarles toda esta atención psicosocial que los afectados requieren en este momento.

Entre las medidas adoptadas se encuentran la entrega de ayudas humanitarias básicas como colchonetas, mercados, kits de aseo, frazadas y elementos de cocina; así mismo, se implementarán ollas comunitarias y suministro de comidas calientes para las familias afectadas mientras se supera la emergencia.

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La Administración Municipal anunció como intervención primaria la evaluación de daños y necesidades, la remoción de escombros, revisión de taludes, restablecimiento de servicios públicos y abastecimiento de agua.

Por parte de la Secretaría de Salud y Redsalud se adelantan brigadas médicas y entrega de medicamentos, mientras Desarrollo Social realiza la caracterización de menores, adultos mayores y población diferencial, incluyendo comunidades indígenas y afrocolombianas asentadas en el sector, para coordinar con Secretaría de Educación su permanencia en el sistema educativo.

Igualmente, se garantizará atención psicosocial, instalación de duchas y baños públicos, expedición de certificados de afectación y acciones articuladas con Policía y Ejército para preservar el orden público en la zona mientras se supera la emergencia.

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La Alcaldía de Armenia también hizo un llamado a la solidaridad de los ciudadanos para apoyar a las familias damnificadas y pidió que, como respuesta a una petición de la comunidad, las ayudas sean canalizadas en el punto de acopio del sector, ubicado en la Calle 37#19A -00, Santa Helena.

“Por solicitud de la comunidad se instaló una carpa en el sector, en la cancha del barrio, para acoger las ayudas de los armenios. Se requieren donaciones de alimentos no perecederos, ropa nueva o en excelente estado, agua en botella, y elementos sanitarios, entre otros”, informaron voceros de la administración, al finalizar la reunión del PMU, mientras que se agregó que también se pueden hacer llegar directamente a los ediles del sector.

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Catherine Trujillo lo perdió todo quedó con lo tenía puesto y por fortuna pudo salvar a sus perritos, ella relató como se inició la emergencia “yo me estaba planchando el cabello, yo escuché que empezó como un chispeo por allá a lo lejos, cuando yo me asomé por la por la parte de atrás de mi casa y vi que empezó el incendio. Yo lo único que hice fue sacar mis perritos, mi hija, mi mamá y pues cuando pensamos que el incendio no nos iba a alcanzar, cuando ya no hubo tiempo de nada y pues también fue parte de los bomberos que se quemó mi casa porque cuando yo bajé que tomé valor para bajar, el incendio recién estaba empezando por el techo de mi mamá y cuando dijeron que no había presión, no había agua, entonces fue como negligencia también por ese por esa parte.

¿Y se le perdió todo? Todo, no sacamos nada, solamente lo que tenemos puesto y se alcanzó a sacar una caneca de la remesa y un equipo no más. Del resto todo se quemó. ¿cómo era su casa? Pues la parte de atrás es el material y de ahí para acá era madera, esterilla y tabla. No, pues no quedó sino las paredes. Solo las paredes. Lo que era el material de resto no más.

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Pues sí, la casita es propia, es propia mía y la de mi mamá pues también es de ella. Se le quemó todo, quedó, no, pues con lo que tenía puesto y no más a con los animalitos y yo creo que los gatitos sí se murieron porque no se han encontrado, todo quedó calcinado.

¿Y los perritos los alcanzaron a salvar? Sí, porque pues mi perra recién tuvo los bebés, entonces yo los tenía en una canasta, las metí ahí y me como pude, lo saqué, me volví a sacar los perritos de la vecina porque ella como trabaja hasta tarde no estaba y a auxiliarla, o sea, a mi hija, a sacar todo lo que pudimos, los niños más que todo.

¿Qué les han dicho de cómo comenzó el incendio? hay dos versiones. La primera que yo escuché fue que es que había un señor que mandó cobre, no sé si es verdad o mentira. Y la otra es que dicen que había una señora que estaba que mandó a quemar una basura, pero ahí no se sabe la verdad, solamente la sabe Dios.

Solidaridad: que nos ayudaran pues para volver a parar el ranchito pues si podemos en algo más material, pues lo que el tiempo lo dirá pueden comunicarse conmigo al 3205133705 con de corazón y que Dios los bendiga por si nos pueden ayudar con cualquier cosa.

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La alcaldía de Armenia entregó ayudas humanitarias, brigadas médicas, alimentación, atención psicosocial, evaluaciones técnicas y estructurales a las 59 familias afectadas por el incendio registrado en el asentamiento Altos de Monserrate, emergencia que consumió 59 viviendas y dejó a 173 personas damnificadas.

La Alcaldía de Armenia hizo un llamado a la solidaridad de los ciudadanos para apoyar a las familias damnificadas y pidió que, como respuesta a una petición de la comunidad, las ayudas sean canalizadas en el punto de acopio del sector, ubicado en la Calle 37#19A -00, Santa Helena.

“Por solicitud de la comunidad se instaló una carpa en el sector, en la cancha del barrio, para acoger las ayudas de los armenios. Se requieren donaciones de alimentos no perecederos, ropa nueva o en excelente estado, agua en botella, y elementos sanitarios, entre otros”, informaron voceros de la administración.

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Empresas Públicas de Armenia EPA atendió el llamado de la ciudadanía y del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia, apoyando las labores para mitigar el incendio registrado el pasado sábado en el asentamiento Altos de Monserrate.

Durante la emergencia, la entidad dispuso personal y equipos técnicos para contribuir en la atención de la situación, brindando acompañamiento oportuno en la zona afectada con un carrotanque.

“Igualmente recibimos apoyo de Empresas Públicas de Armenia, que aportó un carrotanque y suministro de agua para atender la emergencia en la zona afectada”, manifestó el capitán José Augusto Montoya, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia.

Asimismo, este domingo, desde la Subgerencia de Aguas se desplegaron acciones para apoyar la recuperación social del sector, realizando una conexión provisional de acueducto para garantizar el suministro de agua potable en el punto.

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El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez en diálogo con Caracol Radio manifestó su preocupación por los incendios y por eso solicitó a la Fiscalía la investigación

El funcionario explico “se le solicitó al señor director de fiscalía, a la Policía Nacional que se hicieran las investigaciones, aquí quedó en el PMU, si se hicieran las investigaciones porque ya llevamos cuatro hechos seguidos donde por diferentes factores que no se han establecido se están generando estas calamidades, estas afectaciones a los armenios.

Y agregó “Entonces se le solicitó al señor director de fiscalía quien respondió de manera positiva que ante el informe de nuestros bomberos si es el caso y hay una conducta que tipificar, ellos se harán cargo de las investigaciones penales que den lugar a el hecho.

La importancia del apoyo ciudadano, el secretario de gobierno agregó “Claro que sí, la vez pasada fue muy importante, no se logró establecer, pero alguien nos hablaba de una presunta quema de cable al interior de una vivienda que fue la que generó el hecho. Nos no tuvimos testigos, no tuvimos ningún elemento que se pudiera que se pudiera confirmar para judicializar de manera penal el tema, pero se siguen en las labores, por eso se hizo Hoy las solicitudes del PMU al señor director de Fiscalía que estaba presente”

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Un año de la tragedia que enlutó a 10 familias universitarias de Colombia en el Quindío

Se cumplió hoy un año de la tragedia donde murieron 10 estudiantes de una universidad en el accidente de tránsito en el puente helicoidal en el municipio de Calarcá, Quindío.

El 24 de mayo del 2025 quedará marcado para siempre en la historia trágica del departamento del Quindío, en esa tarde de sábado un grupo de estudiantes de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt regresan de una salida académica a las obras del túnel de la línea y cuando el bus que los transportaba pasaba por el puente Helicoidal llegando a Calarcá perdió el control, chocó contra la baranda de forma violenta expulsado a varios de los estudiantes que cayeron al vacío y murieron debido al impacto.

Fueron horas y minutos llenos de angustia, desesperación, trauma, dolor, llanto, incertidumbre de quienes quedaron vivos, lesionados y que vieron como sus compañeros perdían la vida en este siniestro vial.

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Un año después, en la sede la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt en Armenia se desarrolló una ceremonia privada para conmemorar el primer aniversario de la tragedia, acto en el cual participaron las familias, estudiantes y docentes de la facultad de Ingenierías y directivas de la institución.

En este sentido encuentro, las directivas de la Humboldt hicieron la develación de una placa que se instalará en la sede principal de la universidad en homenaje a las víctimas.

En el desarrollo del acto, Edna Junca, madre del estudiante Deiver Felipe Vargas Junca, pronunció un corto pero sentido discurso, en el que aseveró: “Quiero hacerles saber que ningún esfuerzo, sacrificio o meta propuesta que hicimos por amor a cada uno de nuestros seres queridos fue un error.

Y agregó “Ese encuentro pedagógico no fue una culpa, fue un acto de inmenso amor, donde le regalamos a nuestros seres amados alegrías, experiencias, emociones, ese último recuerdo que se llevaron grabados en sus corazones. Cada una de estas grandes personas partieron de este mundo terrenal sabiendo que eran profundamente amados, partieron después de haber reído, soñado y celebrado una experiencia importante en sus vidas. Por siempre y para siempre vivirán en nuestros corazones”.

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Proceso de investigación del accidente, Diego Fernando Jaramillo López, rector de la Humboldt, explicó que, aunque la responsabilidad directa del accidente corresponde a la empresa transportadora contratada para la salida académica, la universidad ha decidido priorizar el bienestar de las familias y avanzar en procesos conciliatorios e indemnizatorios.Y agregó “La universidad tiene un alto sentido de responsabilidad.

Estamos muy afectados por este suceso. Por eso hemos tomado la iniciativa para llegar a acuerdos con las familias, aun cuando la universidad no tenía el control del vehículo ni conducía el bus”.Según informó la institución, ya se han alcanzado conciliaciones con tres de las familias afectadas y continúan las conversaciones con las demás, buscando soluciones que permitan brindar apoyo oportuno y evitar procesos más prolongados y traumáticos.

“La universidad decidió darle prioridad a la atención de las familias de aquellas personas que sufrieron el accidente. Pudimos haber esperado el desarrollo de los procesos judiciales, pero preferimos avanzar desde ahora en acuerdos y conciliaciones”, agregó Jaramillo López.

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No para la criminalidad ni los hechos violentos en el Quindío, un homicidio, dos heridos y un hombre que al parecer atentó contra su vida marcaron el fin de semana en el departamento

Un muerto y dos personas heridas deja ataque a bala en medio de una fiesta en una finca en zona rural del municipio de Circasia en el Quindío.

Según la Policía, los hechos se presentaron durante la noche del viernes 22 de mayo de 2026, en zona rural del municipio de Circasia.

De acuerdo con la información de las autoridades el ataque bala se registró en la vereda La Cristalina, donde fue ultimado con arma de fuego Yeison Antonio Londoño Valencia, alias “Tony Montana” de 24 años de edad. En el mismo hecho resultaron lesionadas dos personas más.

Según datos de la Policía, la víctima del ataque alias “Tony Montana” presentaba anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes en el año 2020 y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones en el año 2026.

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En Armenia investigan muerte violenta de un hombre al parecer en medio de una discusión.

Según el informe oficial de las autoridades, la Policía Quindío atendió el sábado 23 de mayo de 2026, a las 09:35 de la mañana, un requerimiento ciudadano en el Conjunto Residencial Caminos del Bosque al sur de la ciudad.

Al llegar al lugar, uniformados hallaron al ciudadano Larry Daza García de 36 años de edad, tendido en el piso con una herida generada por arma cortopunzante.

De acuerdo con la información recolectada, la persona fallecida se encontraba departiendo en el sitio junto a su compañera sentimental, donde al parecer estaban ingiriendo bebidas embriagantes, cuando el ciudadano presentó un comportamiento agresivo agrediendo a dos gatos y posteriormente se auto lesionó.

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Según el informe de la Policía, de inmediato, fue trasladado al Hospital del Sur donde personal médico le atendió y posteriormente confirmó su fallecimiento.

De los elementos materiales probatorios e información recolectada en los actos urgentes, se trataría de un suicidio, más no de un hecho de homicidio. El caso fue asumido por unidades de la Policía Judicial y personal del Cuerpo Técnico de Investigación.

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Fueron identificados los tres cuerpos sin vida que fueron hallados la semana pasada en hechos aislados en zonas rurales de Calarcá y Filandia en el Quindío

Como Tomás Gómez Tamayo de 24 años de edad y Yoneyder Correa Gómez, de 23 años, fueron identificados los dos hombres hallados sin vida e incinerados en zona rural del corregimiento de Barcelona, en Calarcá, móviles y autores de este doble crimen por establecer, las dos víctimas oriundas del departamento de Caldas

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Y como José Leonardo Montes Valencia de 70 años de edad fue identificado el hombre hallado sin vida el martes 19 de mayo en la vereda Los Tanques del municipio de Filandia, móviles de la muerte por establecer.

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No para la criminalidad en el municipio de Calarcá, un nuevo hecho de homicidio enciende las alarmas

En los últimos días el epicentro de los homicidios en el Quindío es el municipio de Calarcá donde se han registrado casos que involucran a menores de edad y cuerpos calcinados en zona rural.

El nuevo caso se registró en la madrugada del viernes 22 de mayo en el barrio El Pescador donde un hombre fue asesinado con arma de fuego. El secretario de Gobierno del municipio, Mario Augusto Castaño informó que lamentablemente se presentó un nuevo ataque sicarial en vía pública del barrio en mención cuando la víctima se encontraba consumiendo estupefacientes y fue impactado con varios tiros.

A la fecha ya son 89 homicidios en el departamento y 14 en Calarcá.

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Según la Policía, ayer domingo 24 de mayo se presentó un accidente de tránsito sobre las 07:09 de la mañana en la carrera 23 con calle 21 sector del barrio El Bosque, donde un vehículo particular al parecer no tiene en cuenta el semáforo en rojo y colisiona con una camioneta uniformada.

De acuerdo con la información preliminar recopilada en este incidente, se encuentra actualmente en proceso de análisis técnico para determinar las causas exactas, sin que hasta el momento se atribuya responsabilidad directa a los funcionarios policiales.

Es importante resaltar que en este evento no se registraron personas lesionadas de gravedad, pero sí, afectación a bienes del estado, y por eso activaron de manera oportuna los protocolos institucionales y de atención por parte de los organismos de emergencia.

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En la mañana del domingo 24 de mayo se presentó un incidente al norte de Armenia.

Un motociclista que al parecer huía de las autoridades por la avenida 19 norte ante la persecución de los policías se subió al andén y al ingreso de la sede del cuerpo oficial de bomberos en el sector del coliseo del café chocó contra una camioneta de la policía que salía del lugar.

De inmediato los policías detuvieron al motociclista, lo esposaron y fue remitido a una ambulancia para su valoración.

Desde la Policía hace un llamado a toda la comunidad a actuar con responsabilidad y cultura vial, recordando que la prudencia al conducir, el respeto por las normas de tránsito y la atención permanente en la vía son fundamentales para preservar la vida.

Adoptar comportamientos seguros no solo protege al conductor, sino también a peatones y demás actores viales, contribuyendo así a la prevención de siniestros y a la construcción de entornos más seguros para todos.

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La Procuraduría General de la Nación advirtió durante la Sesión Extraordinaria del Consejo de la Cuenca del río La Vieja en Quindío, sobre el riesgo regional que representa la posible crisis en la disposición final de residuos sólidos en la región.

La delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios Adriana Patricia Salcedo durante la audiencia que se cumplió en el aula ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ en Armenia expresó su preocupación por la situación del relleno sanitario Andalucía, en Quindío, debido a la reducción de su vida útil y la ausencia de alternativas regionales consolidadas que garanticen la continuidad del servicio público de aseo sin mayores impactos ambientales.

Sobre el relleno Andalucía señaló “la situación que se está viviendo con la disposición final de residuos sólidos en la cuenca del río La Vieja ya no puede abordarse desde respuestas aisladas y coyunturales, que es lo que nosotros hoy hemos escuchado y con la preocupación que nosotros también nos vamos

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Y agregó “en el caso el relleno sanitario de Andalucía, nosotros encontramos y tenemos pues de los requerimientos que se han hecho y de las informaciones que hemos obtenido que el departamento del Quindío existe una situación que en el momento no es crítica, pero puede ser crítica porque nosotros encontramos que esta situación se deriva de la reducción de una vida útil del relleno y de la ausencia de alternativas regionales suficientes consolidadas que permitan garantizar la continuidad del servicio sin trasladar impactos a otros territorios ni generar riesgos adicionales sobre el ambiente.

Y sobre esto quiero decir que cuando nosotros hablamos sobre la situación crítica que se puede presentar, estamos hablando que estamos a 7 meses que se cumpla el término y apenas están en trámite para lo que tiene que ver con lo de la licencia ambiental.

La procuraduría observa con gran preocupación esta situación porque nosotros como procuraduría y nuestra misionalidad y como delegada ambiental, porque hay que indicar nosotros como delegada tenemos una misionalidad, nuestra misionalidad es pre preventiva y de intervención.

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Entonces, nosotros vemos con preocupación, como les decía, vemos con mucha preocupación lo que tiene que ver con el caso del relleno sanitario de Andalucía, por lo que ya les decía, faltan 7 meses para solucionar lo que tiene que ver el trámite que ellos Lo que ellos adelantan el trámite del licenciamiento ambiental.

Observó también con preocupación la eventual culminación de la capacidad operativa de este relleno que podría generar afectaciones relevantes sobre el saneamiento básico racional eh perdón, regional, la continuidad del servicio público de aseo y la estabilidad ambiental de la subcuenca de Tatayumba. Y, Además, particularmente frente a los riesgos sobre el recurso hídrico, que nosotros aquí estamos también para proteger nuestros recursos hídricos

Ante la alerta que elevó la Procuraduría por el riesgo en el Quindío por la disposición de basuras, teniendo en cuenta que el relleno sanitario solo tiene siete meses de vida útil, la autoridad ambiental busca soluciones

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El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, Juan Esteban Cortéz en diálogo con Caracol Radio señaló “desde la Corporación Autónoma personal que indicó si han tomado medidas no solo de control, sino de fomento en cuanto a la capacitación y a la educación ambiental a los diferentes sectores, no solo a la ciudadanía, a los sectores productivos para incrementar las metas de aprovechamiento de residuos sólidos. Quiere decir ello que lo que estamos buscando es disminuir la cantidad de residuos sólidos que lleguen Que lleguen al relleno, correcto.

Aprovechamiento de residuos sólidos. Director CRQ: Hoy con corte al mes de abril del 2026 eh decimos que de acuerdo con las cifras de cantidad de toneladas eh aprovechadas hemos incrementado en un poco más de 60 días el horizonte de la vida útil del relleno. Entonces, esto quiere decir que esas acciones en materia de aprovechamiento de residuos sólidos sí han dado su resultado.

Sobre los permisos para el nuevo vaso en Andalucía. Director (E) CRQ: darle la tranquilidad a la ciudadanía que venimos trabajando de la mano de Urbaser, todo esto que tiene que ver con la modificación de la licencia ambiental para la ampliación del relleno sanitario. ya se otorgaron unos permisos para que ellos tengan una información, que es el permiso de biodiversidad, que es una información fundamental para adelantar el estudio de impacto ambiental y con ellos llegar al licenciamiento ambiental.

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El gerente de la empresa de Aseo de Pereira, Gustavo Cardona que también estuvo presente en la sesión en Armenia indicó “hay una preocupación que es válida, valedera por parte de los ciudadanos y las entidades públicas de cuál es la son las vías útiles de los rellenos sanitarios. En el caso específico el relleno sanitario La Glorieta tenemos un potencial para atender 3 millones de usuarios y al mismo tiempo pues tenemos una capacidad residual que se según el último plan de manejo ambiental pues tiene vida final en el 2028.

Sin embargo, en este momento nuestra operadora ATESA está presentando ante la Corporación Autónoma Regional una nueva actualización de plan de manejo ambiental que se vence en el 2028 para buscar la posibilidad de saber hasta dónde podemos operar el relleno como tal.

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Gerente, en algún momento como digamos en el caso del Quindío, la capacidad del relleno de aquí que es Andalucía es mucho antes que el de ustedes, de presentarse una contingencia, ¿habría la posibilidad de que mientras aquí se supera el relleno de allá pueda atender en una eventual emergencia lo del Quindío?

Primero tendríamos que analizarlo a nivel regional, tenemos que decirlo que lo primero que tenemos que propender a nosotros es estando el relleno en nuestro territorio pues favorecer primero, tratar de cumplir nuestras expectativas, pero en la posibilidad de que eso se pueda hacer no tenemos ningún problema en darle la mano, por supuesto, a nuestros vecinos del Quindío.

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Sigue la polémica en el Quindío por la concesión de autopistas del café y los peajes, mientras los gremios enviaron carta al ministerio de transporte solicitan reunión para analizar el tema, hubo protesta de otros sectores en el peaje

Desde la Cámara de Comercio y la sociedad de ingenieros del Quindío enviaron carta a la ministra de transporte donde solicitan respetuosamente al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) realizar una socialización incluyente, participativa y técnicamente sustentada, que permita evaluar la IP Conexión Centro y el futuro de las vías del departamento basándose en estudios verificables que permita además, analizar de manera integral el futuro de infraestructuras vitales.

En el documento expresan la preocupación porque ante los anuncios sobre que el gobierno desestima la IP Conexión Centro habría un impacto directo en la región en especial por la no construcción de la doble calzada entre Calarcá, Quindío y La Paila en el Valle del Cauca.

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En medio de este panorama, el representante al cámara electo por el Quindío del pacto histórico Miguel Grisales lideró ayer domingo una manifestación en el peaje de circasia en autopistas del café en la vía Armenia – Pereira donde apoyan al gobierno sobre no continuar con la concesión de la vía, pero además que se rebaje la tarifa de los peajes.

El congresista electo señaló “El Quindío debe ser incluido en las mesas de negociación de la Agencia Nacional de Infraestructura para la revisión y renegociación del contrato de concesión vial que conecta al departamento del Quindío con Risaralda”

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El alcalde de Armenia, James Padilla García, lideró este fin de semana la puesta en servicio del nuevo puente peatonal que conecta los barrios Santander y La Miranda, una obra que beneficia a más de 10 mil habitantes de estos sectores y fortalece la movilidad entre las comunas tres y cuatro de la ciudad, esta infraestructura que contó con una inversión de 521 millones 72 mil 820 pesos,

Con esta obra, estudiantes, trabajadores y transeúntes ya cuentan con una conexión segura y eficiente entre ambos sectores, reduciendo tiempos de desplazamiento y mejorando las condiciones de movilidad.

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El alcalde de Armenia, James Padilla García, realizó una visita de seguimiento a la obra de rehabilitación vial que se ejecutó en el barrio La Fachada, específicamente en el tramo comprendido entre las manzanas 8 y 9, intervención que también incluyó la recuperación de la rotonda contigua, uno de los accesos más importantes del sector.

La intervención contempló la rehabilitación de 177 metros lineales de vía, incluida la rotonda, mediante pavimento rígido que brindará mayor durabilidad y mejores condiciones de tránsito para la comunidad.

La obra cuenta con una inversión cercana a los 538 millones de pesos y su ejecución fue posterior a los trabajos previos de reposición de redes de tubería y alcantarillado adelantados por Empresas Públicas de Armenia, EPA, permitiendo así una intervención integral y definitiva en este punto de la ciudad.

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Mediante acciones integrales de control, inspección, recuperación del espacio público y control de contrabando en distintos sectores de la ciudad, la Alcaldía de Armenia ordenó la suspensión temporal de dos comercios de elementos electrónicos y de dos locales nocturnos, debido a que no contaban con la documentación mínima exigida para su funcionamiento

Las labores se concentraron en el centro de la capital quindiana, donde se han evidenciado algunos establecimientos comerciales que extienden la exhibición de sus productos sobre los andenes, ocupando indebidamente zonas destinadas al tránsito peatonal y que afectan la movilidad en este importante corredor comercial.

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Según la Registraduría en el Quindío hay 504.934 ciudadanos habilitados para ejercer el derecho al voto el 31 de mayo en la primera vuelta presidencial, de los cuales, 261.046 son mujeres, y 243.888 hombres

En total estarán instalados 129 puestos de votación en 1.471 mesas de votación en los 12 municipios del Quindío y serán 10.576 jurados de votación en todo el departamento.

Carlos Eduardo Gallego, delgado de la Registraduría indicó ““En los actuales momentos estamos terminando con la capacitación a los jurados de votación y es así como esta semana estaremos dando cumplimiento con la capacitación a otros actores del proceso, los delegados de puesto, con ellos estaremos culminando toda la logística que compromete el proceso electoral.

De esta manera podemos así mismo dar un parte de tranquilidad a toda la comunidad quindiana que el proceso se viene cumpliendo con absoluta normalidad y hacer así mismo la invitación para que el próximo 31 de mayo acudamos a las urnas, lo más temprano posible.

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El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, entregó oficialmente una moderna buseta marca Mitsubishi Fuso al municipio de La Tebaida. La adquisición, que representó una inversión de 600 millones de pesos, busca cerrar las brechas de transporte que por años limitaron la gestión de los líderes y grupos sociales del “Edén Tropical”.

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Hoy lunes 25 de mayo, a las 10:00 de la mañana, la administración municipal de Quimbaya realizará la entrega oficial del hospital provisional, un espacio que fue adecuado durante los últimos tres meses con el fin de garantizar la continuidad en la atención de salud para la comunidad.

Con esta entrega, la Alcaldía de Quimbaya busca asegurar la continuidad de los servicios de salud durante el proceso de construcción de la nueva infraestructura hospitalaria del municipio.

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La ministra de Cultura las Artes y los Saberes Yannai Kadamani estará hoy en el Quindío donde en conjunto con el gobernador del Quindío firmarán programa piloto de la “Ley Artes al Aula” evento programa para las 3 de la tarde en el Valle de Cocora en Salento.

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En deportes, de nuevo el atletismo del departamento del Quindío se destacó en el campeonato nacional U14 y U16 realizado en la capital del país, donde participo con cuatro atletas logrando cuatro medallas.

Uno de los atletas sobresalientes de la delegación fue, Juan Miguel Correa Vasquez, quien se ganó tres medallas en tres pruebas en las que participo así:80 metros planos donde fue tercero, en 100 metros vallas fue medalla de plata y cerro su participación en los 150 metros planos con medalla de bronce

Otro de los medallistas quindianos fue, Jeronimo Quiroz Ramírez, quien participó en la prueba combinada denominada hexatlón, y fue medalla de bronce.