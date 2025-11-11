¿Qué le hace el estrés al cerebro?: puede llegar a ser el causante de patologías psicológicas

En el día a día ocurren varias eventualidades que pueden llegar a afectar en gran manera el estado de ánimo y salud de una persona. Es por ello que, el estrés, sin querer, se volvió uno de los trastornos más comunes que afectan a muchas personas en diferentes espacios, ya sea el trabajo, la universidad, la vida personal y familiar.

Años atrás, siquiera existía este término, y se denominaba como cansancio o algo pasajero. En la actualidad, gracias a instituciones que se encargan del bienestar de empleados y personas, el estrés se ha llegado a atender como una enfermedad más que puede llegar a provocar diferentes daños, dependiendo la persona y situación.

Si bien hay herramientas, como respirar o meditar, para esta nueva generación, nace el estrés social, el miedo a no ser aceptado y sentir la presión de encajar en las tendencias actuales. Esto ha provocado que muchos jóvenes vivan de forma frenética, desaprovechando, lo que existe en el entorno actual, esto, según un artículo de BBC Mundo.

Por otro lado, el estrés ha llegado a ser el causante de dolores de cabeza y parálisis en el cuerpo de una persona, lo que puede traer consecuencias preocupantes para la salud.

¿Qué daños pueden existir en el cerebro por el estrés?

Como todo ser humano, cada uno cuenta con un sistema hormonal al que necesita estar regulado para que funcione bien, cuando el estrés entra en acción, provoca que los niveles de cortisol se disparen. Más allá de causar migrañas y más, entre ellas, la neuroplasticidad, la cual se encarga de que el cerebro pueda cambiar y asumir estos nuevos procesos, dependiendo el espacio en el que se encuentre.

Este proceso permite que las personas puedan formar nuevas conexiones neuronales, lo que es fundamental para el aprendizaje, la memoria y la adaptación a lo largo de la vida.

Consecuencias de tener niveles altos de estrés y sus afectaciones en el cerebro

El estrés puede llegar a ser el causante de enfermedades digestivas y hasta cardiovasculares, pero, también, de enfermedades y patologías mentales. Alguna de ellas son:

Ansiedad.

Insomnio.

Depresión.

Parálisis en zonas del rostro o el cuerpo, impidiendo un correcto funcionamiento de la movilidad.

Si bien hay otras, estas son las más comunes dentro de la población. Por eso se menciona que la neuroplasticidad es una capacidad esencial para los seres humanos, ya que al no estar regulada, la capacidad de adaptación y demás a ciertos entornos, se puede llegar a ver afectada. Además, The Conversation, un medio, fue quien planteo y dicha investigación sobre las afectaciones, sin contar el análisis de Carmen Pedraza Benítez, Catedrática de Psicobiología de la Universidad de Málaga y Margarita Pérez Martín, profesora de Fisiología y Neurocientífica de la Universidad de Málaga.

