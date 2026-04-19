En el Quindío adelantan acciones preventivas por advertencia de un Fenómeno de El Niño

Armenia

Ante la advertencia del IDEAM sobre la alta probabilidad de un fuerte Fenómeno de El Niño, el director encargado de la Corporación Autónoma Regional del departamento Juan Esteban Cortés dijo que adelantan acciones preventivas con el fin de evitar afectaciones en el recurso hídrico.

Afirmó que la entidad pertenece a toda la red de gestión del riesgo tanto a la departamental como a las de los consejos municipales por eso lo clave de la articulación para abordar la problemática que podría registrarse.

Evidenció que ya cuentan con los instrumentos como por ejemplo las empresas prestadoras de servicios públicos implementan los programas del uso eficiente del agua.

“Abordar la problemática que podría generarse en el segundo semestre de este año, pero ya digamos que de cierta manera se cuentan con los instrumentos. Si lo analizamos, las empresas prestadoras cuentan con sus planes de uso de ahorro eficiente del agua", mencionó.

Del mismo modo dijo que han llevado a cabo procesos de restauración de las diferentes cuencas del departamento como en cuenca del Río Quindío, Río Roble y las microcuencas urbanas de la ciudad de Armenia.

“Hemos venido trabajando en los enriquecimientos de las diferentes cuencas del departamento del Quindío, le hemos trabajado a la cuenca del río Quindío, del río Roble y le hemos trabajado duro a las microcuencas urbanas en la ciudad de Armenia. Entonces, será armonizar y articular el trabajo desde los diferentes sectores institucionales y privados para que todos, absolutamente todos, abordemos esta problemática", señaló.

También resaltó que entre las acciones en curso están los procesos de planeación y ordenamiento de las fuentes hídricas, así como la identificación del abanico hídrico Risaralda – Quindío, considerado un insumo clave para la gestión de aguas subterráneas en la región.

Añadió que estructuran las diferentes estrategias orientadas a la mitigación de los posibles impactos derivados de este fenómeno climático, especialmente en lo relacionado con la protección del recurso hídrico.