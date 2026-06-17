Capturan presunto cabecilla del ELN

Cúcuta

En el desarrollo de operaciones militares, el Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, capturaron en el municipio Los Patios, en Norte de Santander, a alias “Bonay”, cabecilla de finanzas, del ELN.

Según las autoridades esta persona sería el encargado de recolectar los dineros producto de su actividad delictiva y terrorista para el fortalecimiento del brazo armado y financiero del Frente de Guerra Nororiental del grupo armado organizado, GAO, ELN.

Contra esta persona existe orden de captura vigente, y llevaría tres años en el grupo armado. Su actividad criminal inició en las redes de apoyo al terrorismo y luego hizo parte de la estructura de finanzas.

En el presente año pasó a ser cabecilla de la célula de la Estructura de Finanzas y Economía Revolucionarias de este grupo armado.

Su área delictiva la vendría desarrollando en las veredas M-14, M-25, M-17 y Campo Dos, Tibú dónde estaría encargado de las finanzas del apoderamiento de hidrocarburos que eran entregadas al sujeto conocido como Elkin, quien habría ordenado cometer actos criminales contra la Fuerza Pública en el municipio de Tibú.

Este sujeto participó de manera directa el año anterior en el homicidio de dos soldados profesionales y está sindicada de la tentativa de homicidio de un suboficial del Ejército Nacional.

Los soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.°30 y efectivos de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, hicieron efectiva la orden de captura vigente contra alias “Bonay”, por el delito de homicidio agravado, concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y financiamiento al narcotráfico.