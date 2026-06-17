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17 jun 2026 Actualizado 16:24

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Cúcuta

Comenzó distribución de material electoral en Cúcuta

Autoridades entregan parte de tranquilidad

Elecciones en Colombia, segunda vuelta presidencial / (Photo by Esteban Vege La-Rotta/Anadolu via Getty Images)

Elecciones en Colombia, segunda vuelta presidencial / (Photo by Esteban Vege La-Rotta/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Elecciones en Colombia, segunda vuelta presidencial / (Photo by Esteban Vege La-Rotta/Anadolu via Getty Images)
Cúcuta
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Norte de Santander

Desde hoy las autoridades electorales comenzaron a trabajar en la entrega del material electoral que será utilizado para la segunda vuelta presidencial.

En este ejercicio, los colombianos elegirán a su presidente y vicepresidencia de acuerdo al cronograma electoral fijado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Se ha informado de manera preliminar que los kits electorales empezaron hacer distribuidos en la zona rural y en las comunas de la ciudad.

Así mismo se explicó que en la zona rural la distribución se realizará con el acompañamiento de la fuerza pública y el Ejercito Nacional.

Las autoridades han entregado un parte de completa normalidad en el desarrollo de la organización electoral en esta zona del país.

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