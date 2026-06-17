Desarticulan banda vinculada al homicidio en Villa del Rosario

Autoridades capturan banda vinculada a homicidios en la zona de frontera /Foto: Colprensa (referencia).

Cúcuta

En una operación conjunta entre el Gaula y la Seccional de Inteligencia de la Policía Metropolitana de Cúcuta fueron capturadas en flagrancia cuatro personas en el municipio de Villa del Rosario.

Los capturados, conocidos con los alias de ‘Zancudo’, ‘Gato’, ‘Gordo’ y ‘Jenifer’, registran antecedentes por delitos como hurto, homicidio y porte ilegal de armas.

Informaron las autoridades que estas personas serán judicializadas por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante la diligencia de allanamiento fueron incautados una pistola calibre 9 mm, un proveedor modificado con capacidad para 45 cartuchos y tres equipos celulares.

Los capturados serán dejados a disposición de la autoridad competente.