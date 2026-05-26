Militar asesinado por el ELN en el Catatumbo fue recibido con honores en Cúcuta

Con honores fue recibido en Cúcuta militar asesinado con un dron en la región del Catatumbo. / Foto: Ejército Nacional.

Cúcuta

Sobre la madrugada de este martes 26 de mayo, fue recibido con honores militares el soldado profesional Aldaír Bermúdez Rodríguez, quien fue asesinado por el ELN, tras el lanzamiento de explosivos desde drones en la región del Catatumbo.

“Hoy Colombia despide a un héroe de la patria, a un hijo, hermano y soldado que entregó su vida con honor, valentía y absoluto compromiso por la seguridad de la Nación. Su memoria y legado de servicio permanecerán por siempre en el corazón de sus compañeros, de la institución y de todos los colombianos”, dijo la Segunda División del Ejército Nacional a través de su cuenta en X.

Honores militares a soldado profesional asesinado en la región del Catatumbo por el ELN. / Foto: Ejército Nacional. Ampliar Honores militares a soldado profesional asesinado en la región del Catatumbo por el ELN. / Foto: Ejército Nacional. Cerrar

“Elevamos una oración al Todopoderoso para que reciba en su gloria a este valiente soldado, quien durante más de tres años sirvió con abnegación y amor por la patria”, expresó el Ejército Nacional.

Luego de los honores militares, los restos del soldado profesional fueron enviados al municipio de Talaigua Nuevo, Bolívar, donde sus familiares los esperan para darle el último adiós.

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¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con la información oficial, las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10 fueron atacadas mientras adelantaban operaciones de control territorial en la zona, por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes habrían utilizado drones acondicionados con explosivos.

En el hecho perdió la vida el soldado profesional Aldair Bermúdez Rodríguez, mientras que otros siete uniformados resultaron heridos y fueron evacuados en aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia la ciudad de Cúcuta, donde reciben atención médica especializada.