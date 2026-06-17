Asesinan en Cúcuta al abuelo de alias ‘Demonio’ y de ‘Cocoy’, vinculados al crimen Cristian Herrera

Asesinan en Cúcuta al abuelo de alias 'Demonio' y alias 'Cocoy', vinculados al crimen Cristian Herrera

La noche del martes 17 de junio, hombres armados llegaron hasta una vivienda del barrio Carora, en Cúcuta, y asesinaron a tiros a Edmundo Andrade Yáñez, de 74 años.

Según testigos, el adulto mayor se encontraba descansando al interior del inmueble cuando fue atacado por los sicarios, quienes huyeron del lugar tras cometer el crimen.

Las primeras indagaciones de la Policía Metropolitana de Cúcuta permitieron establecer que la víctima era abuelo de Jhon Sebastián Duque Andrade, alias ‘Demonio’, el presunto sicario, que fue capturado junto a Angélica Vesga Arenas y Wilmer Portillo González, como presuntos responsables del asesinato del periodista Cristian Herrera.

Además, Andrade Yáñez también seria abuelo de alias Cocoy, hombre que, según el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Fabio Ojeda, “esta persona habría participado en la planeación y la realización de actividades de inteligencia que conllevaron al homicidio de Cristian Herrera”.

Los investigadores judiciales adelantan las pesquisas para establecer quiénes están detrás del asesinato del adulto mayor. Entre las hipótesis que analizan las autoridades figura una posible retaliación relacionada con el caso del periodista Cristian Herrera, aunque por ahora no se ha establecido el móvil del crimen.