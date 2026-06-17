Desarticulada banda señalada de cometer atracos en manada en Los Patios

Cinco personas señaladas de integrar un grupo dedicado a cometer atracos en manada en Los Patios fueron capturadas durante un allanamiento realizado por la SIJIN y el GOES en un conjunto residencial de ese municipio.

Los capturados fueron identificados como Andrés Sierra, Jesús Celis, Cristian Sepúlveda, David Silva y Angie Pico.

Durante el operativo, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros, un revólver calibre 38, una pistola traumática, cuatro proveedores, 80 cartuchos de diferentes calibres, cinco celulares y una motocicleta.

Según la investigación, los cinco estarían relacionados con varios robos cometidos contra comerciantes y ciudadanos en Los Patios, Villa del Rosario y Cúcuta, bajo la modalidad conocida como “atracos en manada”.

Tras las audiencias preliminares, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego.