Roy Barreras apoyaría a Iván Cepeda en segunda vuelta, pero hace llamado a frenar la Constituyente

El candidato presidencial Roy Barreras aseguró que, de haber una segunda vuelta presidencial entre el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y Abelardo de la Espriella, su voto sería por la opción “progresista”.

Es decir, aunque diferencias de fondo con la campaña de Cepeda, lo apoyaría en segunda vuelta. Eso sí, aseguró que buscaría construir un acuerdo sobre unas líneas rojas.

A través de una carta abierta, Barreras aseguró que sus líneas rojas serían la crisis del sistema de salud, la política de Paz Total, la situación fiscal del país y la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

Esos temas le impedirían hoy adherirse a Cepeda en primera vuelta. Por eso, hizo este llamado a la campaña de Cepeda: “Si no se abre al diálogo sobre temas que preocupan a millones de colombianos, será muy difícil que el centro político, indispensable para ganar, pueda llegar a esa campaña. Para ganar tienen que crecer y para crecer tienen que abrirse al diálogo”, dijo.

Según su advertencia, si Cepeda no cede en esos puntos, Abelardo de la Espriella le ganará en una eventual segunda vuelta presidencial: “El triunfalismo y el negacionismo no son buenos en esta hora; lo que hay que hacer es trabajar el doble para evitar un retorno a la extrema derecha violenta”, señaló.

Y también envió un mensaje a los votantes de Sergio Fajardo y Claudia López: “los invitó a ser coherentes con la defensa de la Constitución del 91 y del Acuerdo de Paz”, mientras que a los sectores de centro que hoy respaldan a Paloma Valencia les pidió esperar a que la campaña de Cepeda despeje dudas sobre asuntos como el respeto a las instituciones.

Finalmente, reiteró que permanecerá en el tarjetón el 31 de mayo: también porque tiene una prohibición legal. Y es que, al haberse medido en una consulta, tiene que medirse obligatoriamente en la primera vuelta.