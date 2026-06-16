Capturado ciudadano extranjero que habría pagado para estar con una menor de 16 años en Medellín

Medellín, Antioquia

Gracias a la denuncia ciudadana que alertó a la Policía sobre el comportamiento contrario a la ley por parte de un ciudadano extranjero; quien se encontraba en compañía de varias mujeres que parecían físicamente ser menores de edad. La Policía de Infancia y Adolescencia logró intervenir y capturar a un ciudadano estadounidense de 45 años por el delito de explotación sexual de menores.

En el momento del operativo, los uniformados verificaron las identificaciones de las mujeres, quienes en un principio entregaron documentos para hacerse pasar como mayores de edad. Sin embargo, al realizar las verificaciones de rigor, se estableció que se trataba de menores de edad.

En particular, se pudo determinar que una de ellas, de 16 años, había sido contactada por este ciudadano estadounidense a través de una tercera persona y que se había acordado un pago de hasta $400.000 para que mantuviera relaciones sexuales con él.

Inmediatamente se activaron las rutas de protección y restablecimiento de derechos de estas menores. No solo de la joven de 16 años, sino también de otras dos de alrededor de 15 años. La Policía de Infancia y Adolescencia, la Comisaría de Familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) adelantaron toda la ruta de protección, acompañada de las verificaciones en materia de salud correspondientes.

Las autoridades de Medellín resaltaron que, durante la actual administración, se ha logrado la captura de 34 extranjeros por este delito. Un flagelo que se seguirá combatiendo con el apoyo de la Policía, la Fiscalía y agencias internacionales.

“En lo que va corrido de nuestra administración ya van 34 ciudadanos extranjeros capturados por el fenómeno de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. En 2024 fueron 16 (10 acá en Medellín y los otros 6 en el exterior). En 2025 fueron 8 extranjeros capturados (4 acá en Medellín y 4 en el exterior). Y en lo que va corrido de 2026 ya van 10 ciudadanos extranjeros capturados (5 aquí en Medellín y 5 en el exterior)”, señaló el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa.