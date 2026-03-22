Cartagena sube a 81,7 en Índice de Gestión de Proyectos de Regalías según datos del DNP

La gestión de los recursos de regalías en Cartagena continúa mostrando resultados positivos. La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación Distrital, destacó los resultados de la más reciente medición del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), realizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en la que el Distrito alcanzó un puntaje de 81,7 durante el trimestre octubre–diciembre de 2025.

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Este resultado en el IGPR, indicador que evalúa el desempeño de las entidades ejecutoras en el manejo de los recursos de regalías, representa un avance significativo frente a periodos anteriores.

En menos de dos años, bajo la gestión del alcalde Dumek Turbay, Cartagena pasó de 53,6 puntos en el primer trimestre de 2024 a 81,7 en el último trimestre de 2025, lo que equivale a un incremento total de 28,1 puntos. Solo frente a la evaluación anterior, correspondiente al tercer trimestre de 2025, el Distrito logró un aumento de seis puntos, al pasar de 75,7 a 81,7.

El informe del DNP destaca resultados sobresalientes en componentes clave de la gestión, como la eficiencia en la contratación, la programación de la ejecución y el desempeño del costo, en los que Cartagena obtuvo una calificación de 100 sobre 100.

Este buen comportamiento en el índice evidencia un trabajo estructurado y articulado en la planeación, seguimiento y ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), por parte de distintas dependencias del Distrito, como la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Educación y la Secretaría General.

Al respecto, el secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, resaltó que estos resultados reflejan un cambio en la forma en que que el gobierno del alcalde Dumek Turba gestiona los recursos públicos en la ciudad. “Este crecimiento del IGPR demuestra una administración que planifica mejor los recursos, ejecuta con transparencia y responde a la ciudadanía con obras que mejoran su calidad de vida”.

Es de detallar que el aumento del IGPR en el último trimestre de 2025 responde a los avances registrados durante ese mismo periodo en la formulación, estructuración y aprobación de tres nuevos proyectos: la reconstrucción y dotación de la Institución Educativa Alberto Elías Fernández Baena; la construcción y rehabilitación en pavimento rígido de tramos viales en la Localidad de la Virgen y Turística; y la construcción del Distrito Creativo, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias; así como al progreso de iniciativas y obras en ejecución.

“La calificación evidencia que el Distrito se acerca cada vez más a estándares internacionales en la ejecución de obra pública y nos motiva a seguir fortaleciendo la articulación interinstitucional al interior de la Alcaldía, para que la elaboración y presentación de informes al Gobierno Nacional, así como los ajustes y cierres de los proyectos en Gesproy SGR y en Secop II, cumplan con las recomendaciones de la Unión Nacional de Seguimiento y Fiscalización”, afirmó Wilmer Iriarte, secretario de Infraestructura.

Sobre el IGPR

El IGPR es un indicador para evaluar el desempeño de las entidades ejecutoras en el manejo de los recursos de regalías, considerando aspectos como la planeación, ejecución y seguimiento de los proyectos.

En ese sentido, el avance de Cartagena en este índice no solo la aleja del riesgo de pérdida de capacidad para administrar estos recursos, sino que la posiciona como una ciudad que fortalece sus procesos institucionales para garantizar que los fondos lleguen a donde más se necesitan.