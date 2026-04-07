MinCiencias pide devolución de más de $20 millones por falta de soportes en contrato con Avanciencia

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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación encendió alertas sobre la ejecución de recursos públicos destinados a la ciencia, al señalar que un contrato suscrito en 2019 con la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (Avanciencia) presenta inconsistencias en sus soportes documentales.

De acuerdo con la entidad, durante más de un año se solicitó de manera reiterada la información necesaria para verificar técnica y financieramente la ejecución de los recursos, sin que esta fuera entregada de forma completa frente a lo pactado.

El Ministerio indicó que, ante la falta de documentación suficiente, se activaron las etapas del debido proceso para abordar la controversia contractual, en cumplimiento de su obligación de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.

En ese sentido, reiteró que cada dinero invertido en ciencia debe contar con soportes técnicos, administrativos y financieros que respalden su ejecución. Puesto que, “El Ministerio no busca afectar a ninguna entidad de manera arbitraria. No obstante, no puede ser permisivo ante la ausencia de soportes que respalden la ejecución de los recursos” indico la cartera.

Liquidación en curso y posible escenario judicial

Actualmente, el proceso se encuentra en fase de liquidación, en la que se establece la devolución de más de $20.000 millones desembolsados en el marco del contrato.

El Ministerio señaló que está a la espera de la suscripción del acta correspondiente por parte de Avanciencia. De no concretarse, el caso avanzaría a las instancias judiciales competentes.

Además, la entidad insistió en que este tipo de controversias deben resolverse a través de los mecanismos legales establecidos, y no en escenarios mediáticos, garantizando el debido proceso.

El pronunciamiento se da en medio de cuestionamientos públicos sobre el manejo de recursos en el sector. En ese contexto, la entidad subrayó que su responsabilidad es asegurar el adecuado manejo de los recursos destinados al fortalecimiento de la ciencia, en línea con la normativa vigente.