Destituyen e inhabilitan por 15 años a exdirectora de Aremca por faltas disciplinarias

La Procuraduría General de la Nación declaró responsable disciplinariamente a Emilia Álvarez Guerrero, quien se desempeñó como directora ejecutiva y representante legal de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), y le impuso una sanción de destitución e inhabilidad general por 15 años para ejercer cargos públicos.

Según el fallo, el ente de control encontró probado el cargo formulado en su contra y concluyó que no fue desvirtuado durante el proceso, lo que derivó en la sanción. La decisión deberá ser notificada a la disciplinada y a su defensa, quienes podrán interponer recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento dentro de los diez días siguientes.

La Procuraduría precisó que la sanción se hará efectiva una vez quede en firme, de acuerdo con las reglas fijadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, y su ejecución será inmediata por parte de la dependencia correspondiente.

Este caso se conecta con una reciente investigación de la Fiscalía General de la Nación, que reveló un presunto entramado de corrupción alrededor de Aremca. De acuerdo con el ente acusador, la asociación habría sido utilizada para direccionar al menos 101 contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, por un valor cercano a los 500 mil millones de pesos.

En ese proceso, nueve personas fueron capturadas, entre ellas la propia Álvarez Guerrero. Las autoridades señalan que, al parecer, se apropiaron de recursos públicos, incurrieron en irregularidades en la contratación y dejaron de cumplir obligaciones tributarias asociadas a los proyectos.

La Fiscalía imputará a los implicados delitos como concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público, entre otros.

Con esta decisión disciplinaria, se suma un nuevo frente judicial para la exdirectora de Aremca, mientras avanzan los procesos penales por el presunto desvío de recursos destinados a obras y programas en varias regiones del país.